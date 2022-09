AirPods Pro 2 et Apple Watch Ultra sont déjà livrés avant la sortie de vendredi

Les nouveaux AirPods Pro 2 et Apple Watch Ultra seront officiellement lancés par Apple ce vendredi. Alors que certains clients ont déjà mis la main sur l’iPhone 14 Pro et l’Apple Watch Series 8, d’autres peuvent désormais s’attendre à la nouvelle Apple Watch premium aux côtés de la deuxième itération d’AirPods Pro.

Selon nos lecteurs et notre propre personnel, les modèles AirPods Pro 2 et Apple Watch Ultra se préparent à être expédiés ou ont déjà été expédiés. Bien que, pour certains, Apple apparaisse toujours comme « Préparation de l’expédition », les informations de suivi d’UPS confirment qu’ils ont déjà été expédiés.

Alors que nous attendons que les critiques partagent leurs premières réflexions sur ces produits au cours des prochains jours, il semble qu’aucun client chanceux n’ait encore mis la main sur ces appareils.

Trois ans se sont écoulés depuis le lancement initial d’AirPods Pro, les utilisateurs attendent donc depuis un certain temps avant de mettre la main sur la deuxième génération de ce produit. Avec une suppression active du bruit jusqu’à 2 fois supérieure et un nouveau mode de transparence adaptative, AirPods Pro 2 semble être une mise à niveau importante pour les fans d’écouteurs sans fil.

De plus, Apple a amélioré la durée de vie de la batterie de ces écouteurs, ajouté des fonctionnalités Find My avec une nouvelle puce U1 et un haut-parleur intégré, et plus encore.

Pour l’Apple Watch Ultra, la société a introduit une montre massive avec 36 heures d’autonomie sur une seule charge. Il offre une finition en titane haut de gamme, un nouveau bouton Action, un design légèrement différent et des capteurs prêts pour les sports et conditions extrêmes.

Bien que nous devions encore voir de quoi ces appareils sont capables, les clients en sont très enthousiastes, car les dates de livraison ont glissé de quelques semaines depuis sa sortie initiale ce vendredi.

