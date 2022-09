Ce mobile mythique de Huawei reçoit une mise à jour EMUI 5 ans après son lancement

Les propriétaires de ce légendaire smartphone Huawei peuvent désormais profiter d’EMUI 12

Huawei a commencé à mettre à jour l’une des versions les plus récentes de MIUI, l’un de ses mobiles haut de gamme les plus mythiques de ces dernières années. Il s’agit du Huawei Mate 10 Pro, un smartphone lancé sur le marché en 2017, qui cinq ans plus tard, perdure dans l’esprit de l’entreprise et continue de recevoir fréquemment de nouvelles versions de firmware.

Il s’agit d’une mise à jour importante, car elle augmente la version d’EMUI jusqu’à 12.0. De cette façon, ceux qui possèdent encore l’un de ces terminaux pourront profiter d’une expérience améliorée avec Android, et de toutes les nouvelles fonctionnalités qu’EMUI 12 a introduites à son époque.

EMUI 12 arrive sur le Huawei Mate 10 Pro

Comme confirmé sur le portail italien HDBlog.it, Huawei a commencé à déployer la mise à jour EMUI 12 pour le Mate 10 Pro en Europe via OTA.

La mise à jour a un poids de 4,35 Go et la version spécifique de MIUI sur laquelle elle est basée est 12.0.0.225. Il convient de mentionner, oui, qu’Android 8 Oreo est toujours la version du système d’exploitation qui sert de base.

EMUI 12 arrive sur le Huawei Mate 10 Pro avec une multitude de nouvelles fonctionnalités, notamment une interface utilisateur entièrement repensée avec un panneau de contrôle amélioré, un système de fichiers distribué, la prise en charge des appels vidéo via MeeTime et le service Device+ qui améliore le fonctionnement et le contrôle. des différents appareils qui font partie de l’écosystème Huawei.