WhatsApp améliorera l’envoi de fichiers avec l’arrivée de cette fonction utile

WhatsApp vous permettra enfin d’ajouter du texte aux messages contenant des documents, pour faciliter leur organisation dans les chats

Après avoir augmenté la limite de poids des fichiers à 2 Go, WhatsApp a une nouvelle idée pour améliorer encore l’envoi de fichiers via les chats de l’application.

C’est du moins ce que suggèrent les détails découverts dans la dernière version bêta de WhatsApp, où les gens de WABetaInfo ont trouvé une nouvelle fonction qui vous permet d’ajouter du texte aux messages contenant des fichiers.

Vous pouvez ajouter des messages aux photos que vous envoyez sous forme de fichiers sur WhatsApp

En plus d’envoyer des documents et des fichiers d’un poids allant jusqu’à 2 Go, la fonction d’envoi de documents de WhatsApp permet de partager des images sans perte de qualité, car les fichiers ne sont pas compressés lors de leur envoi, comme c’est le cas pour les photos et les vidéos.

C’est pourquoi l’arrivée de cette nouvelle fonction est si importante : puisqu’il est possible d’ajouter du texte aux messages qui contiennent des fichiers, il sera possible d’ajouter une légende qui accompagne le fichier envoyé, qu’il s’agisse d’un document ou d’une image non compressée ou vidéo.

La fonction d’ajout d’une légende aux fichiers envoyés par WhatsApp facilitera également la recherche de ces fichiers à l’aide de l’outil de recherche d’historique de WhatsApp. Un outil qui, soit dit en passant, est également sur le point de s’améliorer grâce à la possibilité de rechercher par date.

6 actualités WhatsApp de ces derniers jours à prendre en compte

Pour le moment, cette option n’est pas disponible pour les utilisateurs de WhatsApp, mais elle devrait toucher tout le monde dans les prochains jours. Si vous souhaitez commencer à l’utiliser dès que possible, ainsi que le reste des nouvelles fonctionnalités qui vont venir sur l’application, vous devez vous assurer que vous avez téléchargé la dernière version de WhatsApp sur votre mobile.