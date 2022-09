Xiaomi a des doutes : voulez-vous vraiment un Dynamic Island sur Android ?

Lu Weibing, le président même de Xiaomi, a directement demandé à ses fans sur Weibo s’ils voulaient vraiment une « île dynamique » dans le nouveau Redmi K60.

Si vite, nous avons tous été assez surpris la semaine dernière lorsqu’Apple nous a montré l’innovant Dynamic Island du nouvel iPhone 14 Pro, même si la vérité est qu’après l ‘« effet WoW » initial, tout ce que nous voyons n’est pas si bon avec un développement que l’androïde scène a déjà mis à la disposition de tout utilisateur sur notre plateforme.

Nous devons admettre qu’Apple a effectivement eu une excellente idée en cherchant à masquer le trou dans l’écran et à lui donner une utilisation pratique, mais dans mon cas, j’ai de sérieux doutes quant à l’acceptabilité de ces points noirs à l’écran lorsque nous jouons ou regarder du contenu multimédia, quelque chose qu’avec mon dernier Samsung Galaxy Note et maintenant avec le Galaxy S22 Ultra j’ai pu vérifier avec les bulles de notification similaires, assez ennuyeuses quand on ne veut pas les voir, ou avec des développements tiers qui utilisé le trou dans l’écran comme voyant de notification.

Alerte spoiler : j’ai toujours fini par les désactiver ou les supprimer, ou mettre en place une routine qui active « Ne pas déranger » dans ces cas.

Dans le cas d’Apple, nous ignorons totalement comment ces îles dynamiques seront gérées, et je fais référence à savoir si iOS permettra de les désactiver complètement ou si les utilisateurs pourront modifier les formats pour que le contenu soit affiché de manière symétrique. avec une barre noire ou être vu en plein écran montrant le trou. En tout cas, ce que nous savons, c’est que les îles dynamiques sont très bonnes comme solution gimmicky, bien qu’elles aient besoin de ces possibilités de personnalisation pour ne pas finir par être frustrantes.

Ces doutes que j’ai montrés sont également partagés par tous les fabricants du catalogue Android en ce moment, même si, comme nous l’ont dit des collègues de GizChina en suivant la piste de MyDrivers, Xiaomi a été le premier à ouvrir le feu pour demander directement à ses fans et clients s’ils voient un besoin pour un îlot dynamique dans le micrologiciel de leurs appareils.

Apple (oui, Apple) réinvente le trou dans l’écran avec une fonctionnalité unique

La question a été publiée par Lu Weibing lui-même, président de Xiaomi, utilisant un réseau social régulier tel que le populaire Weibo et publiant la question sans chichi ni artifice :

Avez-vous vraiment besoin de « Dynamic Island » sur le Redmi K60 ?

En tout cas, peut-être que « vraiment » nous donne des indices que la personnalisation MIUI que le prochain Redmi K60 montrera n’aura pas d’îlots dynamiques, car les patrons de Xiaomi pourraient ne pas penser que cette nouvelle fonctionnalité est trop importante pour l’avenir de leurs appareils. l’industrie mobile.

En effet, des solutions de ce type ont déjà été testées sur Android avec des écrans secondaires (bonjour, LG V10) ou utilisant la partie incurvée des écrans flexibles (prenons l’exemple du Samsung Galaxy Note Edge), dans tous les cas avec peu de succès notamment les solutions les plus modernes dont je vous ai parlé au début avec les bulles ou les applis façon AODnotify.

Notifications dynamiques de style d’île / En cours de lecture sur Xiaomi MIUI. Mes développeurs de thèmes ne déçoivent jamais pic.twitter.com/ImHmbkRZnb – Vaibhav Jain (@vvaiibhav) 11 septembre 2022

Ce que nous savons avec certitude, c’est que les îles dynamiques arriveront nativement sur Android dans un avenir proche, c’est certain, même si nous espérons qu’elles le feront de manière configurable, personnalisable ou au moins désactivable, afin que les utilisateurs puissent prendre la décision de la façon de voir les informations sur nos smartphones et si nous voulons ou non avoir un flou noir toujours sur l’écran.

Bien sûr la scène android et les développeurs sont déjà au travail, comme vous l’aurez vu dans le tweet inséré, donc pour tous ceux qui veulent essayer des îles dynamiques sur leur mobile Android, si vous n’aimez pas l’option sous forme de une application qui prend encore forme en version bêta dans les communautés, vous pouvez même utiliser des thèmes déjà publiés sur Mi Theme comme celui présenté ci-dessus.

Et pour ceux d’entre vous qui se demandent quel terminal est ce Redmi K60, car bien sûr c’est le prochain haut de gamme de la société dérivée Xiaomi avec les téléphones les plus importants en termes de qualité / prix, ce que nous allons hypothétiquement savoir au début du 2023 avec le chipset Snapdragon 8+ Gen1 si le Snapdragon 8 Gen2 n’arrive pas à temps.

Voyons ce que vous pensez des ‘Dynamic Islands’… Les trouvez-vous utiles ?

Avec cette application gratuite, vous pouvez avoir l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro sur n’importe quel mobile Android