Redmi Note 10S : c’est un Xiaomi milieu de gamme après plus d’1 an de vie

Comment vieillit un milieu de gamme classique ? Quelle sera la durée de vie de ce Xiaomi que je porte dans ma poche ?

Ce n’est un secret pour personne, de nombreux modèles de milieu de gamme vendus chaque année dans des pays comme l’France portent la signature Xiaomi sur le dos. L’entreprise asiatique s’est toujours distinguée en offrant beaucoup de valeur à des prix relativement raisonnables.

Tout le monde n’a pas besoin d’un mobile haut de gamme, en fait, la plupart des utilisateurs n’ont pas besoin d’un smartphone qui gaspille de l’énergie et qui est doté des dernières fonctionnalités du marché. Cependant, les appareils les plus chers peuvent être une excellente option si nous voulons une longue durée de vie.

Les entreprises traitent leurs produits phares avec plus de soin, ils mettent généralement à jour plus longtemps et en ayant des composants de niveau supérieur, ils vieillissent beaucoup plus gracieusement. Cela pose une question, comment se comporte un milieu de gamme lorsqu’il commence à vieillir ?

Je vais essayer de répondre à cette question en racontant mon expérience avec le Redmi Note 10S, un milieu de gamme dans le plus pur style Xiaomi qui est sur le marché depuis plus d’1 an. Fonctionne-t-il toujours comme il se doit ? Puis-je en tirer le meilleur parti ? Remarquez-vous le temps qui passe ?

Redmi Note 10S

Voici comment se comporte un « vétéran » de milieu de gamme

Il peut sembler surprenant que vous utilisiez le terme « vétéran » pour un appareil qui n’est pas sur le marché depuis un an et demi, mais nous savons comment fonctionne le monde de la technologie. Des fabricants comme Xiaomi présentent des dizaines de terminaux chaque année et le temps semble se dilater entre tant de nouveaux appareils.

Le Redmi Note 10S dispose d’un écran AMOLED de 6,43 pouces et d’une résolution Full HD+ qui reste tout de même très agréable. La technologie AMOLED fournit des couleurs puissantes, quelque chose que j’apprécie dans un smartphone relativement bon marché.

Cependant, son taux de rafraîchissement de 60 Hz est quelque peu répréhensible dans un marché qui souffre depuis quelques années d’écrans 90 Hz et 120 Hz. Lorsque vous essayez un écran avec un taux de rafraîchissement élevé, il est difficile de revenir en arrière et je Je ne comprends pas pourquoi ce Redmi Note 10S n’a pas suivi les traces de ses frères, qui ont au moins des panneaux à 90 Hz.

Xiaomi Redmi Note 10S spécifications Dimensions 160,46 x 74,5 x 8,29 mm

178,8 grammes Filtrer Écran à points AMOLED de 6,43 pouces

2400 x 1080 pixels Processeur MediaTek Helio G95 RAM 6/8 Go LPDDRR4X Système opératif MIUI 12.5 basé sur Android 11 Stockage 64/128 Go UFS 2.2 appareils photo Arrière:

– Principal 64 MP f/1.79. Taille du capteur 1/1,97″

– Appareil photo ultra grand angle 8MP

– Appareil photo macro 2 MP

– Caméra de profondeur 2 MP

Frontale :

– 13MP f/2.45 Tambours 5 000 mAh

Charge rapide 33W Les autres lecteur d’empreintes digitales latéral

USB Type-C

Socket casque 3,5 mm

NFC compatible avec Google Pay

Dual SIM

Homologation IP53

deux haut-parleurs

Son design continue d’être moderne aux yeux des autres, la révolution sur la façade de nos appareils semble au point mort et la construction de ce Redmi Note 10S n’a rien à envier aux terminaux qui ont vu le jour ces derniers mois. De plus, je dois dire que son dos arrondi est agréable à tenir en main.

Et qu’en est-il des performances ? Le cerveau du terminal chinois est le Helio G95 fabriqué par MediaTek, un processeur à 8 cœurs conçu pour les jeux. Le Redmi Note 10S a montré de bonnes performances et continue de le faire. Ce n’est pas une balle, mais cela permet de profiter de toutes sortes de jeux et si à un moment donné vous manquez un peu de fluidité, c’est à cause des 60 Hz de votre écran. Soit dit en passant, il a également été mis à jour vers MIUI 13.

Nous n’oublions pas l’autonomie, une section très importante et qui est généralement affectée au fil du temps. Les 5 000 mAh du Redmi Note 10S continuent de faire du bon boulot, la partie pas trop exigeante de son matériel y est pour beaucoup. Bien sûr, sa charge rapide de 33W est peut-être un peu lente pour ce à quoi nous sommes habitués aujourd’hui.

Quelques caméras qui suffisent encore

Notre protagoniste arrive avec 4 caméras sur le dos. On retrouve un capteur principal de 64 mégapixels, un grand angle de 8 mégapixels, un macro de 2 mégapixels et un capteur pour le mode portrait. Sur sa face avant, un appareil photo de 13 mégapixels.

Les fabricants répètent souvent les capteurs pendant plusieurs années et, heureusement ou malheureusement, les sauts de qualité en photographie ne sont plus aussi importants qu’ils l’étaient il y a quelque temps. Avec ce Redmi, vous pouvez prendre de bonnes photos, surtout lorsque les conditions d’éclairage sont optimales. Ils bénéficient d’un niveau de détail acceptable et d’une interprétation des couleurs parfois décalée.

Cependant, en général, je ne pense pas que nous soyons confrontés à une mauvaise section photographique. Ses caméras gardent le type même lorsque le soleil se couche, moment auquel le « Mode Nuit » devient pratiquement indispensable. Le mode portrait et la caméra frontale nous font parvenir aux mêmes conclusions, nous sommes confrontés à des caméras suffisantes, mais pas surprenantes.

Alors est-ce que ça vaut toujours le coup ?

Il faut être prudent, car avec les nouveaux Xiaomi qui ont vu le jour au cours de ce 2022 et qui coûtent déjà moins de 200 euros, recommander un Redmi Note 10S n’a pas de sens. Des terminaux comme le Redmi Note 11 ou le dernier POCO M5 sont un achat beaucoup plus intelligent.

Redmi Note 11POCO M5

Cependant, mon intention avec cet article était différente. Le Redmi Note 10S a prouvé qu’il vieillissait bien, il continue d’offrir une bonne expérience et je suis convaincu qu’il a encore quelques bonnes années devant lui. Un flagship comme le Xiaomi 12 Pro vieillira mieux, cela ne fait aucun doute, mais malgré ce que cela peut paraître, la durée de vie de nos appareils augmente.

Et c’est que la technologie n’avance pas à pas de géant comme il y a quelque temps, ce qui donne lieu à des lancements plus similaires chaque année. L’achat du successeur de votre smartphone actuel ne se traduira pas par une expérience radicalement différente, et ce mobile dans votre poche pourra conserver le type plus longtemps que vous ne le pensez.

Par conséquent, si vous recherchez un smartphone milieu de gamme qui tourne autour des 200 euros mi 2022, n’hésitez plus, vous trouverez de belles options qui peuvent être de très bons compagnons pendant longtemps. Obtenez le meilleur rapport qualité-prix.

