iPhone 14 : Voici cinq raisons de passer à un ancien modèle

Bien qu’au début, cela ne semble pas être une mise à niveau évidente, il existe de nombreuses raisons de mettre à jour votre ancien téléphone vers l’iPhone 14. Plus qu’une simple économie de quelques dollars, il existe des mises à niveau importantes par rapport à la génération précédente.

L’iPhone 14 est bien plus réparable que les modèles précédents

L’iPhone 14 peut ressembler exactement à l’iPhone 13 – les deux boîtiers sont identiques – mais il y a une mise à niveau importante sur ses composants internes. Apple a simplifié la réparation de la vitre arrière. Il peut maintenant être retiré indépendamment de la carte mère, ce qui rend les réparations beaucoup moins chères.

Par exemple, les dommages causés par la vitre arrière de l’iPhone 14 peuvent être réparés hors garantie pour 149 $. Étant donné que la réparation de la vitre arrière de l’iPhone 13 uniquement n’était pas disponible auprès d’Apple, un remplacement serait considéré comme un « autre » dommage, nécessitant une remise à neuf complète de l’appareil avec des coûts oscillant entre 500 et 600 $.

Il y a en fait de belles mises à niveau de l’appareil photo

Bien que l’iPhone 14 ne ressemble pas à une décision évidente pour les utilisateurs d’iPhone 13, il peut certainement l’être pour les propriétaires d’iPhone de la génération précédente. Apple a modifié le capteur principal de l’appareil photo pour absorber plus de lumière. Même avec l’A15 Bionic – la version disponible sur l’iPhone 13 Pro – Apple a pu ajouter la nouvelle fonctionnalité Photonic Engine, qui permet également d’améliorer les prises de vue en général.

De plus, Apple a apporté une meilleure caméra frontale de 12 MP avec autofocus et a ajouté quelques ajustements supplémentaires, tels que :

Mode d’action : Rend l’enregistrement vidéo super stable dans de bonnes conditions d’éclairage ;

Rend l’enregistrement vidéo super stable dans de bonnes conditions d’éclairage ; Mode Cinématique désormais en 4K : Apple permet désormais aux propriétaires d’iPhone 14 de filmer des vidéos cinématographiques en 4K à 24 ips et 4K à 30 ips. Auparavant, vous ne pouviez filmer qu’en Full HD à 30 ips.

L’iPhone 14 Plus sera une mise à niveau simple une fois disponible

Apple en a assez des modèles d’iPhone mini, il va donc maintenant proposer un iPhone 14 Plus. Avec la plus grande batterie d’un iPhone, il dispose également d’un bel écran de 6,7 pouces avec une densité de pixels plus élevée par rapport à la série iPhone 13.

L’importance de cet iPhone, qui sera lancé début octobre, est que davantage d’utilisateurs d’iPhone peuvent avoir un iPhone plus grand sans avoir à dépenser plus pour obtenir un écran et une batterie plus grands.

Connectivité satellite lorsque vous n’avez plus de signal porteur

La connectivité par satellite fait l’objet de rumeurs pour l’iPhone depuis un certain temps maintenant. Avec la série iPhone 14, Apple a enfin rendu cette fonctionnalité disponible avec une intégration matérielle. À partir de novembre, les nouveaux utilisateurs d’iPhone pourront souscrire à un forfait satellite gratuit pendant plus de deux ans afin de pouvoir envoyer des messages et appeler des personnes lorsqu’elles sont hors de portée d’une connexion 4G.

L’iPhone affichera même comment se connecter à un satellite lorsqu’il est connecté, puis vous permettra d’envoyer des messages ou de passer des appels d’urgence. Cette fonctionnalité sera disponible, dans un premier temps, pour les utilisateurs canadiens et américains.

Détection de collision

La détection de collision est une autre fonctionnalité exclusive disponible avec la série iPhone 14. L’iPhone peut désormais détecter un grave accident de voiture et appeler automatiquement les services d’urgence lorsqu’un utilisateur est inconscient ou incapable d’atteindre son iPhone.

Ces capacités s’appuient sur des composants existants, comme le baromètre, qui peut désormais détecter les changements de pression dans la cabine, le GPS pour une entrée supplémentaire pour les changements de vitesse, et le microphone, qui peut reconnaître les bruits forts typiques des accidents de voiture graves.

Au final

Ce sont cinq des nouvelles fonctionnalités disponibles avec la nouvelle série iPhone 14. Alors que le modèle 6,1 pouces est déjà disponible à la commande, l’iPhone 14 Plus prendra quelques semaines supplémentaires pour arriver.

