ASUS ROG Phone 6D : une nouvelle bête de jeu avec "la fenêtre" refroidissement et processeur MediaTek

Les nouvelles bêtes ASUS sont conçues pour offrir la meilleure expérience de jeu possible, grâce à leur puissant processeur MediaTek Dimensity 9000+.

La famille ASUS ROG de smartphones orientés gaming vient d’accueillir deux nouveaux membres : le ROG Phone 6D et le ROG Phone 6D Ultimate. Les deux modèles font leurs débuts avec un nouveau processeur signé par MediaTek, un système de refroidissement entièrement renouvelé et des configurations de mémoire atteignant 16 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage interne.

Les deux modèles partagent la plupart des fonctionnalités, à l’exception d’une petite différence qui fait du ROG Phone 6D Ultimate un modèle unique en son genre. De plus, les deux terminaux présentent de nombreuses similitudes avec les ROG Phone 6 et 6 Pro présentés il y a quelques mois.

ASUS ROG Phone 6D, toutes les infos

Comparatif ASUS ROG Phone 6D et ASUS ROG Phone 6D Ultimate spécifications ASUS ROG Téléphone 6D ASUS ROG Téléphone 6D Ultime Dimensions 173 × 77 × 10,4 mm 173 × 77 × 10,4 mm Poids 239 grammes 239 grammes Filtrer 6.78″ 20.4:9 (2448 x 1080) 165Hz / 1ms Samsung AMOLED. Corning Gorilla Glass Victus. Delta-E < 1 6.78″ 20.4:9 (2448 x 1080) 165Hz / 1ms Samsung AMOLED. Corning® Gorilla® Glass Victus. Delta-E < 1 Processeur Plate-forme mobile MediaTek Dimensity 9000+ Mali-G710 Plate-forme mobile MediaTek Dimensity 9000+ Mali-G710 RAM 12 Go 16 GB Système opératif androïde 12 androïde 12 Stockage 256 Go 512 Go appareils photo arrière

Principal Sony IMX766 50 Mpx 1/1.56″, 1 µm pixels, f/1.9

Ultra grand angle 13 MP

macro de 5 mégapixels

Arrière12 Mpx arrière

Principal Sony IMX766 50 Mpx 1/1.56″, 1 µm pixels, f/1.9

Ultra grand angle 13 MP

macro de 5 mégapixels

Arrière12 Mpx Tambours 6000 mAh avec une charge rapide de 65 W (USB PD) 6000 mAh avec une charge rapide de 65 W (USB PD) Les autres Haut-parleurs stéréo avec Dirac Sound

Socket casque 3,5 mm

Triple microphone avec réduction de bruit

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

Dual SIM

5G

Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

AirTriggers

Protection IPX4 Haut-parleurs stéréo avec Dirac Sound

Socket casque 3,5 mm

Triple microphone avec réduction de bruit

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

Dual SIM

5G

Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

AirTriggers

Protection IPX4

Refroidisseur AeroActive 6

Les deux nouveaux produits phares d’ASUS partagent un design avec la série ROG Phone 6, notamment l’écran PMOLED situé à l’arrière, qui permet de configurer différents effets d’éclairage, notamment le logo de la marque ou des messages personnalisés.

Les deux téléphones ont le même écran OLED de 6,78 pouces de diagonale, sans aucune découpe et entouré de bordures de taille réduite, avec deux bords légèrement plus larges en haut et en bas qui apportent une symétrie à l’avant du téléphone. L’écran est protégé par un panneau en verre Gorilla Glass Victus et atteint un taux de rafraîchissement maximal de 165 hertz.

Le véritable aspect différentiel entre les deux modèles se trouve à l’arrière : la version Ultimate est la seule équipée du système de refroidissement AeroActive Cooler. Il consiste en une technologie basée sur un « portail » situé dans la partie arrière, qui peut être ouvert via une charnière motorisée pour ouvrir le canal d’air lorsque l’accessoire AeroActive Cooler 6 est connecté, afin de dissiper la chaleur d’un beaucoup manière plus efficace et efficiente.

Pour le reste, les deux téléphones sont équipés du processeur MediaTek Dimensity 9000+, le plus puissant des Taïwanais à ce jour, ainsi que de 12 ou 16 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage selon le modèle choisi. Dans les deux cas, nous avons une capacité de batterie de 6 000 mAh et une prise en charge d’une charge rapide de 65 W. Le chargeur est inclus dans la boîte avec les deux appareils.

Prix ​​​​ASUS ROG Phone 6D et où acheter

Le ROG Phone 6D et le ROG Phone 6D Ultimate peuvent être achetés dès maintenant sur la boutique en ligne ASUS.

En France, le modèle 6D est au prix de 969 euros dans sa seule configuration avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. De son côté, la version Ultimate coûte 1 429 euros avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, et embarque également un AeroActive Cooler 6.