Tous les téléphones Samsung qui auront 4 ans de mises à jour Android : liste mise à jour

Aujourd’hui, c’est Samsung qui propose le meilleur support de mise à jour de tout le catalogue Android.

Ce n’est pas Nokia, ni Motorola, ni Xiaomi, ni Google lui-même avec ses terminaux Pixel qui offrent le support de mise à jour le plus complet sur la plateforme Android, puisque depuis avril 2020 le géant Samsung a promis à ses utilisateurs de mettre à jour pendant au moins 3 ans le vaisseau amiral Galaxy Téléphone (s.

Cela signifiait que la plupart des mobiles et tablettes Samsung pouvaient recevoir jusqu’à 3 mises à jour Android majeures en plus des correctifs de sécurité qui sont distribués mensuellement, trimestriellement ou semestriellement, selon l’âge de l’appareil, un engagement majeur qu’aucun autre fabricant ne voulait. correspondre au moins à ce jour et/ou officiellement.

Samsung ne s’est pas arrêté là, de toute façon, car comme nous l’avaient dit les confrères de SamMobile et que nous avions également annoncé à Netcost-security.fr à l’époque, la firme de Séoul a prolongé cet engagement quelques mois plus tard, ajoutant jusqu’à 4 ans de mises à jour majeures et jusqu’à 5 ans de correctifs de sécurité à l’équation du support après-vente pour un grand nombre de ses terminaux les plus représentatifs.

Officiellement du moins, aucun autre constructeur du catalogue Android n’a voulu s’engager comme Samsung à mettre à jour ses téléphones pendant 4 ans avec des « mises à jour majeures » du système d’exploitation, en plus de proposer des correctifs de sécurité pendant au moins 5 ans à compter de son lancement.

Tous les appareils Samsung Galaxy qui seront mis à jour pendant 4 ans

Évidemment, compte tenu de ces prémisses, il semble que lorsqu’il s’agit de mettre à jour ses appareils, Samsung joue seul sur un marché où certains fabricants étendent également leur support à certains de leurs smartphones, bien qu’ils le fassent toujours sans s’engager, cherchant à éviter les malentendus et sans générer de frustration pour les utilisateurs.

Quoi qu’il en soit, nous sommes venus ici pour parler de Samsung et pour réciter la liste des appareils Galaxy qui seront mis à jour pendant 4 ans à compter de son lancement afin que vous l’ayez toujours à l’esprit, permettant ainsi aux utilisateurs de ne profiter d’aucun moins de 4 nouvelles versions complètes d’Android, en plus de tenir les cybercriminels à distance avec un support de sécurité qui offrira jusqu’à 5 ans de correctifs et de correctifs.

Comme toujours, indiquez que cette liste restera vivante et donc nous continuerons à la mettre à jour au fur et à mesure que de nouveaux terminaux seront annoncés, même si pour l’instant il faudra être très patient et revoir les listes de compatibilité avec les différents programmes de maintenance que Samsung a publiés dans les dernières semaines.

Voici les 17 appareils Samsung dotés de mises à jour étendues :

Série Galaxy S Samsung Galaxy S22 Ultra Galaxie S22+ Galaxie S22 Galaxy S21 Ultra (LTE/5G) Galaxy S21+ (LTE/5G) Galaxy S21 (LTE/5G) Galaxy S21 FE

Série Galaxy Z Galaxy Z Fold3 Galaxie ZFlip3 Galaxy ZFold4 Galaxie ZFlip4

Galaxie série A Galaxie A33 Galaxie A53 Galaxie A73

Série Galaxy Tab Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G) Galaxy Tab S8+ (WiFi/5G) Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)



