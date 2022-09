Le navigateur de Xiaomi cache une fonction secrète pour jouer sur votre mobile

Grâce au navigateur Web Xiaomi, vous pouvez profiter d’un grand nombre de jeux gratuits sans qu’ils ne prennent de place sur votre mobile.

MIUI, la couche de personnalisation Android des mobiles Xiaomi, dispose d’une série d’applications natives vraiment utiles comme une galerie de photos et de vidéos, un gestionnaire de fichiers avec lequel vous pouvez libérer de l’espace sur votre smartphone ou un navigateur Web avec quelques fonctions très pratiques .

Justement, le navigateur web Xiaomi cache quelques astuces que vous devez connaître et aujourd’hui nous allons vous en dévoiler une : une fonction secrète à jouer sur votre mobile.

Vous pouvez donc jouer à des jeux gratuits avec le navigateur Xiaomi

Le navigateur Web de Xiaomi vous permet d’accéder à une grande variété de mini-jeux gratuits et d’y jouer directement en plein écran, ce qui indique que vous n’aurez rien besoin d’installer sur votre mobile et, par conséquent, tous ces jeux ne prendront pas de place. sur votre mobile.

Pour commencer à jouer à l’un de ces jeux depuis le navigateur Web Xiaomi, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Ouvrez le navigateur Web MIUI natif sur votre mobile Xiaomi, Redmi ou POCO

Cliquez sur l’onglet avec une icône de contrôleur de jeu qui apparaît en bas à droite du navigateur

Cliquez sur le jeu que vous aimez le plus et commencez à y jouer

Tous les mini-jeux inclus dans le navigateur Xiaomi sont gratuits, très faciles à jouer, puisque, par exemple, vous pouvez trouver un jeu de couper des fruits ou un autre de sauter des obstacles et ils se jouent tous verticalement.

Lorsque vous cliquez sur l’un d’eux, vous verrez un écran avec une description en anglais qui vous indique quel est l’objectif du jeu, avec une grande publicité et un bouton pour commencer à jouer.

En ce qui concerne la publicité que vous trouverez dans ces jeux, sachez qu’une publicité apparaîtra, que vous pouvez ignorer en cliquant sur le « X » qui se trouve en haut de celle-ci, à la fois lorsque vous la démarrez et lorsque vous terminez une jeu. jeu et, en plus, vous verrez toujours une bannière en bas qui n’influence pas le gameplay, car elle est située en dehors des commandes du jeu.

De plus, avant de fermer un jeu, vous verrez un écran avec les titres les plus joués par les utilisateurs, quelque chose de vraiment utile pour découvrir de nouveaux jeux.

Évidemment, tous ces mini-jeux sont des jeux en ligne, ce qui indique que vous ne pouvez y jouer que si vous disposez d’une connexion Internet.

