Oubliez l’iPhone 14, cet iPhone est le meilleur achat en ce moment

Cela fait un certain temps depuis sa sortie, mais cet iPhone est l’achat le plus intelligent en ce moment.

Les nouveaux iPhone 14 viennent d’arriver sur le marché. Ils sont déjà en vente et, malgré le fait que des millions d’utilisateurs sur toute la planète les achèteront, ils ne sont pas la meilleure option pour tout le monde.

Apple n’a pas exactement lancé d’appareils révolutionnaires, les changements par rapport à la génération précédente sont minimes. En fait, l’iPhone 14 est pratiquement identique à l’iPhone 13, ils partagent même un processeur. Honnêtement, acheter un iPhone 14 si vous venez de la génération précédente n’a aucun sens.

Par conséquent, si vous voulez l’un des smartphones d’Apple et que vous n’êtes pas prêt à dépasser 1 000 euros, l’iPhone 12 peut être le meilleur achat. Vous pouvez le trouver sur Amazon pour 778 euros dans sa version avec 128 Go de stockage. C’est un achat intelligent.

iPhone 12

Achetez l’iPhone 12 à un prix très alléchant

L’écran de cet iPhone est de première classe, vous pourrez profiter au maximum de votre contenu préféré dans ses 6,1 pouces. L’avant est marqué par cette encoche caractéristique qui abrite les capteurs Face ID, déverrouiller votre iPhone avec la sécurité de votre visage sera très simple.

Il n’y aura rien qui se dressera devant cet iPhone, l’A14 Bionic est toujours un processeur extrêmement puissant capable de faire tourner sans problème les jeux et applications les plus exigeants. Vous apprécierez la vitesse et beaucoup de force brute.

Bien sûr, le mobile Apple se retrouve également dans la section photographique. On retrouve une double caméra arrière qui nous permet de prendre de très bonnes photos dans n’importe quel cadre. Le traitement logiciel effectué par Apple après chaque prise de vue est une joie, il suffit de sortir votre iPhone de votre poche et de prendre des photos. Sa caméra frontale, qui répète avec 12 mégapixels, fait également un excellent travail.

Notre protagoniste ne baisse pas le niveau d’autonomie. Cet iPhone 12 effectue une excellente gestion de la batterie, ses 2 815 mAh permettent d’atteindre environ 7 heures d’écran en moyenne, il endurera vos journées sans difficulté. L’appareil Apple dispose également d’une connectivité 5G et NFC, il ne lui manque absolument rien.

iPhone 12

On ne parle pas d’un mobile pas cher, loin de là. Cependant, malgré le temps qui s’est écoulé depuis son lancement, il offre un bon rapport qualité-prix. C’est un mobile qui a encore beaucoup de vie, qui vient d’être mis à jour vers iOS 16 et qui démontrera de grandes performances pendant de nombreuses années. Au milieu de 2022, cet iPhone 12 est un achat avec lequel vous ne pouvez pas vous tromper.

