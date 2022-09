Avec cette astuce simple, vous pouvez rendre votre mobile automatiquement muet lorsque vous entrez dans une application

Découvrez comment vous pouvez désactiver automatiquement votre mobile lorsque vous entrez dans une application grâce à Macrodroid.

À plus d’une occasion, vous avez sûrement eu un peu peur lorsque vous ouvrez Instagram ou TikTok car dans ces deux applications, les vidéos commencent à jouer automatiquement et certaines d’entre elles ont des sons très forts, ce qui peut être ennuyeux, surtout si vous avez le smartphone avec un volume élevé.

Pour cette raison, nous allons aujourd’hui révéler une astuce simple avec laquelle vous pouvez rendre votre mobile automatiquement muet lorsque vous entrez dans une application.

Ainsi, vous pouvez configurer votre téléphone pour qu’il se mette automatiquement en sourdine lorsque vous ouvrez une application

La première chose dont vous allez avoir besoin pour configurer cette fonction sur votre mobile est d’installer Macrodroid, l’une des meilleures applications pour automatiser des tâches sur Android.

Macrodroid est une application gratuite qui vous permettra de couper automatiquement le volume multimédia de votre terminal lorsque vous entrez dans n’importe quelle application.

Pour configurer cette automatisation avec Macrodroid il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Ouvrez l’application Macrodroid sur votre mobile Android

Appuyez sur le bouton Ajouter une macro qui apparaît en haut à droite de l’application

Dans la section Déclencheurs, cliquez sur le signe « + » puis sur l’option Applications

Appuyez sur le bouton Application lancée/fermée

Choisissez Exécuter l’application et cliquez sur OK

Vérifiez que l’option Select Application(s) est cochée et cliquez à nouveau sur le bouton OK

Choisissez l’application ou les applications qui vont désactiver le mobile lorsque vous les ouvrez et touchez OK

Vous recevrez un message vous indiquant que vous devez activer l’accessibilité dans Macrodroid et pour ce faire, il vous suffit de fermer la fenêtre en cliquant sur OK, de sélectionner Macrodroid dans le menu d’accessibilité et d’activer le Switch qui apparaît à droite de l’option Utiliser Macrodroid

Une fois cela fait, retournez dans le menu de sélection des applications et cliquez sur le bouton OK

Ensuite, dans la section Actions, cliquez sur le signe « + » et choisissez l’option Volume, qui est la dernière de la liste

Appuyez sur la carte Volume haut/bas, sélectionnez Volume bas et cliquez sur OK

Enfin, donnez un nom à la macro et cliquez sur le bouton qui se trouve dans le coin inférieur droit

Une fois cela fait, l’automatisation sera déjà créée et vous pourrez y accéder depuis l’onglet Macros. De plus, si vous cliquez sur la macro que vous venez de créer et entrez dans la section Restrictions, vous pouvez configurer les exceptions dans lesquelles vous ne souhaitez pas que cette automatisation soit appliquée en effectuant les actions suivantes :

Dans la section Restrictions, cliquez sur le signe « + »

Sélectionnez l’une des catégories disponibles, telles que Batterie/Alimentation

Choisissez l’une des actions disponibles telles que Chargeur connecté et cliquez sur OK

Sélectionnez le type de charge et cliquez sur le bouton OK

Enfin, touchez le bouton de confirmation qui se trouve dans le coin inférieur droit pour que les modifications soient appliquées

Google Play Store | MacroDroid – Automatisation