Les 10 jeux de simulation les plus réalistes que vous trouverez sur Android

Vivez toute l’expérience avec ces 10 jeux de simulation pour Android

Si vous faites partie de ceux qui aiment les jeux les plus réalistes, où une voiture ne part pas sans aucun dommage après un fort accident, ou où les gens n’ont pas de pouvoirs surhumains, vous allez adorer cette liste, car nous avons dressé une liste de 10 excellents jeux de simulation qui vous feront sentir comme une vraie partie du jeu.

Que vous aimiez les jeux de course, les jeux d’avion ou encore les jeux de zombies, vous trouverez ici un titre qui vous correspond.

Top des meilleurs jeux de simulation pour Android

Tous les jeux de la liste sont gratuits et vous pouvez les télécharger depuis le Play Store. De plus, ce sont des jeux qui ne nécessitent pas beaucoup de ressources pour fonctionner, vous pouvez donc y jouer depuis presque tous les mobiles Android.

BitLife

Il n’y a pas de meilleur jeu de simulation pour commencer cette liste que BitLife. Dans ce jeu, vous simulez en fait la vie d’une personne, de la naissance à la mort. Vous devrez prendre des décisions tout au long du jeu qui changeront le cours de votre vie, vous pourrez devenir un citoyen exemplaire ou un criminel, épouser l’amour de votre vie ou être un briseur de cœur. Sans aucun doute un jeu très amusant qui vous fera réfléchir sur les décisions que vous prenez au quotidien.

Les seuls détails du jeu sont qu’il est en anglais et que certains emplois comme être président d’un pays et d’autres options sont réservés uniquement aux utilisateurs Premium.

Télécharger Bit Life

Les Sims

Si vous êtes un vrai joueur, vous avez probablement déjà joué ou du moins entendu parler des Sims, un titre qui a révolutionné les jeux de simulation de vie, et qui a servi d’exemple à de nombreux autres jeux, c’est encore aujourd’hui une excellente option.

Vous pouvez habiller jusqu’à 34 Sims à votre guise, construire des maisons de styles différents, créer différentes entreprises telles que des ventes de voitures, des animaleries, des supermarchés et bien plus encore. N’oubliez pas que vous devez toujours vous occuper de votre ville, car à mesure qu’elle grandit, les responsabilités seront plus grandes.

télécharger les sims

Bataille de zombies

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait lors d’une attaque de zombies ? Dans ce jeu, vous pouvez résoudre cette question. Créez des scénarios avec différents types de zombies et de soldats et laissez-les s’affronter. Vous pouvez également jouer à la troisième personne en gérant l’un des soldats, définir des règles pour décider qui gagne, choisir différentes armes, skins, génération automatique de plus de zombies ou de soldats, et plus encore.

Vous pouvez également jouer en multijoueur en ligne ou sur votre réseau domestique local.

Télécharger Bataille de zombies

Ville de poche

Dans Pocket City, vous pouvez construire une ville entière et en être le maire. Construisez des parcs, des lieux de loisirs, des centres commerciaux, des routes pour améliorer la circulation, vous devrez également faire face aux catastrophes environnementales et à la criminalité pour que votre population soit satisfaite de vous, sinon vous ne durerez pas longtemps en tant que maire.

Un point important est que vous pouvez jouer sans avoir besoin d’une connexion Internet.

Il s’agit de la version gratuite du jeu, mais il existe une version avec plus d’options qui coûte 2,99 euros.

Télécharger Pocket City

Abri antiatomique

Le monde a été détruit par une guerre nucléaire, vous devez donc construire un abri souterrain pour protéger toute la population. Vous serez le superviseur de ce refuge et vous serez en charge de faire en sorte que tout fonctionne pour créer un avenir meilleur. Vous devrez garder vos habitants heureux en couvrant tous leurs besoins et aussi, dans le meilleur style de The Walking Dead, vous devrez armer vos habitants pour protéger le refuge de toute menace.

Sans aucun doute l’un des jeux avec la meilleure histoire et l’un des titres de simulation les plus remarquables que vous pouvez trouver dans le Play Store.

Télécharger Fallout Shelter

Eden : Simulateur de monde

Commencez un monde à partir de zéro, vous êtes sur une île lointaine et vous devez tout construire depuis le début, créer des cultures, chasser des animaux pour nourrir tout le monde, tout en développant votre camp et en améliorant la vie de vos villageois.

Au fur et à mesure que votre camp s’agrandit, vous devrez construire de nouveaux espaces tels qu’un entrepôt, un atelier, une cuisine, ajouter des chemins et bien plus encore. La partie la plus difficile du jeu sera de gérer soigneusement toutes les fournitures qui sont limitées, sinon vous pourriez vous tromper.

Télécharger Eden : Simulateur du monde

SimCity BuildIt

Le jeu le plus complet lorsqu’il s’agit de construire une ville, ici vous pouvez créer presque tout ce que vous pouvez imaginer, des petites maisons aux immenses gratte-ciel. Vous devez vous rappeler que vous travaillez pour vos habitants, donc contrôler la pollution, le trafic et la criminalité fera partie de vos tâches quotidiennes.

Télécharger Sim City Construire

Simulateur de chien en ligne

Tous les amoureux des chiens vont adorer ce jeu car ils pourront vivre la vie d’un chien. Choisissez la race de chien que vous aimez le plus et commencez à courir sur 4 pattes.

Explorez le monde, combattez les ennemis et agrandissez votre famille pour devenir le chien le plus puissant.

Télécharger Dog Simulator en ligne

Simulateur de camion

L’un des jeux de simulation qui se rapproche le plus de la réalité. Avec ce jeu, vous pourrez vivre l’expérience d’être un vrai chauffeur de camion. Dans le jeu, vous trouverez plus de 9 types de camions, des routes à péage, plus de 250 stations de radio, ainsi qu’une météo et un trafic très réalistes. Il y a plus de 60 niveaux qui mettront à l’épreuve vos compétences au volant.

Télécharger le simulateur de camion

Simulateur de vol 3D

Avec plus de 100 millions de téléchargements, c’est le simulateur de vol le plus populaire sur le Play Store, et cela grâce à sa grande variété de modèles d’avions et de missions, son excellente animation et la grande qualité de ses graphismes.

Parmi les missions auxquelles vous serez confrontés figurent des missions d’atterrissage, des missions de sauvetage, des courses, la lutte contre les incendies et bien plus encore. L’une de ses caractéristiques les plus importantes est qu’il ne nécessite pas de connexion Internet.

Télécharger Flight Simulator 3D