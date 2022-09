Il est difficile de croire que c’est le mobile numéro 1 en Inde, avec le peu qu’il a été vendu en Europe

Le nouveau Nothing Phone (1) de Carl Pei a livré plus de 100 000 unités en Inde, devenant ainsi la firme qui vend le plus (toujours dans sa gamme de prix) dans le géant asiatique.

Dans un marché en expansion comme l’Inde, il semblerait même facile d’atteindre des chiffres de vente record, mais rien n’est plus faux car les goûts en Asie sont très différents de ceux des autres marchés internationaux, et aussi parce qu’en Inde, les seuls qui peuvent se vanter d’un triomphe sans réserve sont les fabricants locaux et leurs smartphones ultra bon marché, qui se vendent certainement comme des petits pains.

Quoi qu’il en soit, comme nous l’ont dit les confrères de GSMArena, il semblerait que le battage médiatique et le marketing sauvage que Carl Pei et son équipe ont toujours merveilleusement manœuvrés aient pu obtenir des revenus importants en Inde, puisque nous pouvons affirmer que Nothing et son téléphone (1), dans les 20 premiers jours de disponibilité, se sont vendus plus que n’importe qui d’autre dans leur gamme de prix.

Les données sont également très fiables puisqu’elles proviennent directement des rapports de Manu Sharma lui-même, vice-président et directeur général de Nothing in India, qui a révélé des chiffres de vente de plus de 100 000 unités du Nothing Phone (1) au cours de ses 20 premiers jours en les magasins Flipkart, un partenaire stratégique sur le marché indien pour la pénétration et l’influence.

Ce n’est évidemment pas le smartphone le plus vendu là-bas dans l’absolu, mais il se situe dans sa gamme de prix aux alentours de 30 000 roupies indiennes, ce qui en échange reviendrait à environ 375 euros.

Nothing Phone (1) (8 Go/256 Go) – BlackNothing Phone (1), Test : flashy, équilibré et amusant, mais révolutionnaire ?

Mais la bonne nouvelle pour Nothing ne s’arrête pas là, et c’est que s’ils n’ont vendu « que » 100 000 unités, c’est probablement parce qu’ils n’étaient pas capables d’en fabriquer plus, et c’est que plus de 10 millions d’utilisateurs enregistrés sur Flipkart avaient configuré la suite de ce Nothing Phone (1) et ils attendront encore la notification pour acheter le leur.

En tout cas, cette belle performance va être éclipsée, sûrement, par le support après-vente d’un Nothing incapable de respecter les délais qu’il avait annoncés pour les mises à jour, confirmant désormais qu’Android 13 n’arrivera finalement pas tout au long de 2022 et son les versions stables seront prêtes pour début 2023.

Oui, les bêtas de Nothing OS avec la base d’Android 13 seront lancées courant 2022, toujours sans dates précises, et surtout, Nothing OS sera mis à jour dans les prochaines semaines vers la version 1.1.4 (la quatrième mise à jour majeure du terminal) , avec de nouveaux correctifs de sécurité réguliers et des optimisations de base, ainsi que des améliorations plus spécifiques de la caméra et de la gestion de l’alimentation.

Rien ne vend plus de 100 000 unités de son Phone (1) en Inde en seulement 20 jours, ce qui en fait le mobile le plus vendu dans sa gamme de prix et confirme désormais qu’il pourrait y en avoir bien plus, puisqu’environ 10 millions d’utilisateurs de Flipkart avaient pointé à suivre. -en haut.

Ils disent de Nothing que leur objectif n’est pas d’être les premiers à arriver à quelque chose, mais de faire peu de choses et de les faire très bien, ce qui est attesté par leurs premiers produits arrivés sur le marché très seuls, avec un design différentiel et logiciel rapide et très raffiné qui Ensemble, ils parviennent à compléter un terminal très intéressant.

Vous savez, si vous voulez un Nothing Phone (1) pensez à en prendre bien soin, et si vous l’avez déjà vous pouvez vous armer de patience car Android 13 va prendre du temps… Voici un lien au cas où vous êtes intéressé à l’acheter!

Nothing Phone (1) (8Go/256Go) – NoirSi vous voulez un Nothing Phone (1) vous devrez en prendre bien soin : il est très difficile à réparer

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.