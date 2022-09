Cette enceinte bluetooth, avec 30 heures d’autonomie, se faufile dans le top entre Sony et JBL

De plus, il bénéficie d’une réduction dont vous devriez profiter.

Vous cherchez une nouvelle enceinte bluetooth ? Avez-vous besoin qu’il dure pendant de nombreuses heures de fonctionnement et qu’il ait une superbe puissance ? Ne cherchez plus, vous venez de le trouver et vous ne saurez même pas de quelle marque il s’agit. Il s’agit de l’enceinte sans fil RIENOK, dotée de la technologie Bluetooth 5.3 dernière génération qui coûte aujourd’hui un peu plus de 30 euros sur Amazon.

Je recommande toujours le JBL Go 3 pour sa petite taille, son prix et sa qualité sonore, mais si vous voulez avoir un haut-parleur pour toute la nuit, et pour plusieurs autres, c’est une excellente option. La Sony SRS-XB13 et la JBL Go 3 sont deux des meilleures ventes du moment, mais cette enceinte curieuse et complète a plus de batterie, plus de puissance, un très bon son et plus de types de connexions.

Enceinte Bluetooth RIENOK

Achetez le haut-parleur le plus puissant et le moins cher parmi les meilleurs vendeurs

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ce haut-parleur est idéal pour toute utilisation, personne et budget. Il a tout pour plaire, non seulement un bon son, mais d’autres caractéristiques qui en font un achat sûr si vous recherchez un haut-parleur de ce type. Je vais vous dire les raisons pour lesquelles je me suis fixé pour l’acheter:

Batterie: c’est l’une des enceintes qui, avec une taille plus petite, atteint une plus grande autonomie d’utilisation. Vous pouvez obtenir jusqu’à 30 heures d’autonomie sur une seule charge. Sa batterie est de 3 600 mAh, bien que le constructeur vende un autre modèle avec 3 000 mAh. Il se recharge via un port USB-C.

Connectivité : la plupart des petits haut-parleurs Bluetooth n’ont pratiquement pas de ports et de possibilités de se connecter à d’autres appareils externes. Celui-ci de RIENOK dispose d’un port casque pour pouvoir connecter des écouteurs filaires, et d’un emplacement pour carte micro SD afin que vous puissiez remplir l’une de vos musiques préférées. D’autre part, il dispose de la nouvelle version Bluetooth 5.3 qui améliore la connexion sans fil, réduit considérablement la latence et la consommation. Vous avez la possibilité de connecter deux unités pour créer un système stéréo HiFi.

Puissance sonore : à l’intérieur, nous avons 2 haut-parleurs médium et 2 woofers sur les côtés qui permettent d’obtenir un son haute fidélité à 360° inoubliable. Sa puissance s’élève à 30 W RMS, il a donc déjà bien plus que d’autres modèles pour le même prix. Vous pouvez également l’utiliser pour passer des appels mains libres, car il dispose d’un microphone intégré.

Mode fête : j’aime mettre de la musique en fond sonore lors des réunions entre amis et des barbecues à la maison. Avec cette enceinte, en plus d’un bon son, j’ai un halo de lumière qui change de couleurs au rythme de la musique et qui donnera par la même occasion une ambiance à la pièce.

Design et résistance : c’est une enceinte très résistante, recouverte d’une maille ultra résistante et d’une finition caoutchouteuse dans les ‘zones d’impact’. Il est étanche avec certificat IPX7. Sa taille est de 19,3 cm de long et 7,5 cm d’épaisseur.

Enceinte Bluetooth RIENOK

Plus de 6 700 avis sur Amazon avec une note moyenne de 4,4 points sur 5 soutiennent également l’achat de cette puissante enceinte. Bien qu’il s’agisse d’une entreprise inconnue, elle a consacré sa vie à la production d’appareils sonores. Il n’y a pas que Sony et JBL dans les enceintes bluetooth.

