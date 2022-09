9 doutes résolus sur les Samsung Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro

Nous résolvons les questions les plus importantes sur la Samsung Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro, vérifiez les réponses avant de lancer votre achat.

La Samsung Galaxy Watch 5 et la Galaxy Watch 5 Pro sont déjà sur le marché. Si vous envisagez d’acheter l’un des deux modèles, dans ce guide, nous vous aiderons à résoudre les doutes les plus importants concernant les smartwatches Samsung les plus modernes.

De nombreux doutes peuvent surgir avant d’acheter l’un des membres de la série Samsung Galaxy Watch 5. Par exemple, vous pouvez vous demander s’ils sont étanches, s’ils peuvent mesurer le niveau d’oxygène dans le sang ou, simplement, dans quel couleurs et tailles sont disponibles pour choisir plus clairement le modèle que vous porterez à votre poignet. Ci-dessous, vous trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes sur la Samsung Galaxy Watch 5 et la Samsung Galaxy Watch 5 Pro.

Avez-vous des appels Bluetooth ?

Oui, la Samsung Galaxy Watch 5 et la Watch 5 Pro peuvent passer et recevoir des appels Bluetooth lorsqu’elles sont connectées au téléphone mobile. Principalement, cela est possible grâce au microphone et au haut-parleur qui équipent tous les deux. De cette façon, lorsque votre smartphone recevra un appel, il l’enverra directement à la montre intelligente, où vous pourrez l’accepter ou le refuser.

Si vous l’acceptez, vous pouvez utiliser la smartwatch elle-même pour poursuivre l’appel, en envoyant votre voix via le microphone et en recevant l’audio de l’appelant via le haut-parleur. Si vous le souhaitez, vous pouvez également être celui qui envoie l’appel via l’application téléphonique que vous trouverez sur les deux montres.

Peuvent-ils détecter les chutes ?

Oui, la Samsung Galaxy Watch 5 et la Samsung Galaxy Watch 5 Pro disposent toutes deux d’une fonction de détection de chute. Grâce à des outils comme celui-ci, la montre intelligente peut devenir le meilleur compagnon dans les situations d’urgence. Vous devez prendre en compte que cette fonction n’est pas activée par défaut, vous devez le faire manuellement en suivant ces étapes :

Ouvrez l’application Samsung Wearable sur votre mobile. Entrez dans la section de configuration. Allez dans la section « Fonctionnalités avancées ». Entrez dans la section « Urgences ». Cochez la case « Détecter les chutes ».

Samsung a réussi à améliorer le système de détection de chute ces dernières années. Actuellement, lorsqu’elle détecte une chute, la montre affiche une alerte d’urgence pendant une minute avec son et vibration. Si l’utilisateur ne répond pas, la Galaxy Watch 5 se charge d’envoyer automatiquement un message d’urgence aux contacts sélectionnés.

Peuvent-ils surveiller l’oxygène sanguin?

Oui, les deux montres intelligentes de la série Galaxy Watch 5 peuvent surveiller le niveau d’oxygène dans le sang. Grâce au capteur SpO2, les smartwatches peuvent enregistrer en permanence ce paramètre. Vous pouvez voir les données sur la montre elle-même et également dans l’application Samsung Wearable sur votre mobile.

Sont-ils étanches ?

La Samsung Galaxy Watch 5 et la Samsung Galaxy Watch 5 Pro sont des montres connectées étanches grâce à la protection IP68, ce qui les rend également résistantes à la poussière. Les deux montres connectées sont conformes à la norme 5 ATM, ce qui indique qu’elles peuvent résister à une immersion stoïque jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Grâce à cette résistance, vous pourrez porter la Samsung Galaxy Watch 5 tout en prenant une douche sans craindre de l’abîmer. De plus, vous pouvez l’utiliser pour suivre votre entraînement de natation en piscine en toute sérénité.

Peuvent-ils calculer votre composition corporelle ?

Oui, la Samsung Galaxy Watch 5 et la Samsung Galaxy Watch 5 Pro ont une fonction appelée calcul de la composition corporelle, qui est chargée de déterminer quel pourcentage du corps est gras, quelle est la masse musculaire et quelle est l’eau, en plus d’estimer le basal métabolisme. C’est un outil plus utile pour connaître votre condition physique que l’indice de masse musculaire, en plus d’être l’un des héritages de la génération précédente.

Sont-ils utilisés pour régler des achats ?

La Samsung Galaxy Watch 5 et la Samsung Galaxy Watch 5 Pro disposent toutes deux de la technologie NFC, ce qui indique que vous pouvez les utiliser pour régler vos achats en magasin, comme une carte bancaire. De cette façon, vous pourrez sortir de chez vous sans craindre que votre carte ne soit défaillante ou que vous n’ayez pas d’argent liquide. Rien qu’en rapprochant la montre du dataphone, l’achat sera payé.

Pouvez-vous mesurer le taux de sucre dans le sang ?

Avant d’acheter l’un des nouveaux Samsung Galaxy Watch 5, vous vous demandez peut-être s’ils peuvent mesurer la glycémie. La réponse est simple : non. Ni la Galaxy Watch 5 ni la version Pro ne disposent du capteur optique nécessaire pour détecter le taux de glycémie, vous ne pourrez donc pas profiter de cette fonction.

Peuvent-ils mesurer votre température corporelle?

Comme nous l’avons vu dans notre test de la Samsung Galaxy Watch 5 Pro, cette version et la version standard ont un capteur de température, mais vous ne pouvez toujours pas en tirer parti. Selon Samsung, il y aura à l’avenir des mises à jour qui vous permettront de commencer à utiliser ce capteur, par exemple, pour mesurer les changements de température de la peau pendant le sommeil.

Dans quelles couleurs et tailles sont-ils disponibles ?

Une fois les mystères précédents résolus, il est temps de répondre à la question principale : quelle Samsung Galaxy Watch 5 allez-vous acheter ? Vous pouvez choisir entre la version standard ou la version Pro, entre différentes couleurs et tailles, et également entre celles avec connectivité Bluetooth ou LTE.

D’une part, vous pouvez acheter la Samsung Galaxy Watch 5 avec une taille de 40 millimètres et choisir entre les couleurs argent, or et graphite. Si vous optez pour la version plus grande de 44 millimètres, les couleurs disponibles sont l’argent, le bleu saphir et le graphite. Vous pouvez l’acheter sur Amazon, sur le site de Samsung, chez PcComponentes, chez MediaMarkt et chez El Corte Inglés. Ci-dessous, vous avez toutes les options lors de l’achat de la Samsung Galaxy Watch 5 :

Samsung Galaxy Watch 5 de 40 millimètres et connectivité Bluetooth : 299,90 euros.

Samsung Galaxy Watch 5 de 40 millimètres et connectivité LTE : 349,90 euros.

Samsung Galaxy Watch 5 de 44 millimètres et connectivité Bluetooth : 329,90 euros.

Samsung Galaxy Watch 5 de 44 millimètres et connectivité LTE : 379,90 euros.

Montre Samsung Galaxy 5

Si vous souhaitez des performances plus avancées, vous pouvez opter pour la Samsung Galaxy Watch 5 Pro, qui est en vente dans les couleurs Titanium Black et Titanium Grey. En ce moment, vous pouvez l’acheter sur Amazon, sur le site officiel de Samsung, sur PcComponentes, sur MediaMarkt et sur El Corte Inglés. Voici les modèles en vente :

Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45 millimètres et connectivité Bluetooth : 469,90 euros.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45 millimètres et connectivité LTE : 519,90 euros.

Montre Samsung Galaxy 5 Pro

