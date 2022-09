Ce petit gadget donne une nouvelle vie à votre téléviseur

Téléchargez les applications dont vous avez toujours rêvé et profitez d’un système d’exploitation qui fonctionne très bien. Le Fire TV Stick changera votre téléviseur pour toujours.

Nous l’avons recommandé un nombre incalculable de fois et continuerons à le faire. Le Fire TV Stick est l’un des meilleurs produits d’Amazon, un appareil qui vient transformer votre téléviseur. Vous avez la possibilité de l’emporter pour moins de 40 euros et croyez-moi, c’est un achat dont vous serez plus que satisfait.

Vous profiterez d’un nouveau système d’exploitation dans lequel tout fonctionne rapidement et de manière fluide, oubliez les téléviseurs intelligents lents et frustrants. De plus, vous pouvez télécharger les meilleures applications pour en profiter dans votre salon.

clé tv feu

Une nouvelle vie pour votre téléviseur

Son installation est très simple, il vous suffit de brancher ce petit appareil sur l’un des slots HDMI de votre téléviseur. Allumez-le, accordez-lui l’accès à votre réseau WiFi et commencez à travailler. Votre téléviseur à l’ancienne prendra vie et vous aurez devant vous un nouveau système d’exploitation.

Dès le premier instant, vous aurez accès à un nouveau menu que vous remplirez de vos applications préférées. Netflix, YouTube, Disney+, Spotify, Twitch et bien d’autres. De plus, avec sa commande vous aurez un accès rapide pour mettre vos séries préférées en quelques secondes seulement.

J’ai l’appareil Amazon à la maison et je l’utilise tous les jours, c’est l’un des meilleurs achats que j’aie jamais faits. De plus, grâce à l’Echo Dot de 4ème génération et à l’aide de Fire TV, je peux allumer et éteindre mon téléviseur en utilisant uniquement ma voix.

Ce Fire TV Stick est livré avec Alexa, l’assistant virtuel d’Amazon. Vous pouvez l’invoquer depuis l’un des boutons de la manette et vous poser toutes sortes de questions. Demandez-lui de rechercher votre série préférée ou demandez-lui le résultat de la Real Sociedad samedi dernier. Vous l’aurez toujours à portée de main.

clé tv feu

Vous n’avez pas à payer trop cher pour donner une nouvelle vie à votre téléviseur. Vous n’avez pas besoin de dépenser beaucoup d’argent pour profiter des meilleures séries et films confortablement depuis votre salon. Ce Fire TV Stick est un achat exceptionnel, une fois que vous vous y serez habitué, vous ne pourrez plus vous en passer.

