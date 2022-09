3 alternatives au Mi Band 7, moins chères et tout aussi bonnes (voire meilleures)

Bien qu’il soit l’un des bracelets les plus vendus chaque année, il existe de plus en plus d’options aussi bonnes ou meilleures que l’appareil Xiaomi.

Depuis 2014, un bracelet intelligent domine le marché. Son premier modèle a porté un coup sur la table de Xiaomi pour devenir le premier et le seul smartband à dominer. Depuis, de nombreux constructeurs ont insisté à l’idée de reprendre le trône du géant chinois, mais peu s’en sont approchés… Jusqu’à aujourd’hui.

Nous sommes passés d’un bracelet avec 3 LED RVB avec lequel nous savions à tout moment quel type de notification arrivait, à des écrans AMOLED en couleur. Le Xiaomi Smart Band 7 que nous avons récemment examiné est le gadget le plus vendu de ce style sur Amazon en ce moment. Cependant, ce n’est pas la meilleure et la moins chère des montres hybrides que nous pouvons actuellement acheter. HUAWEI et HONOR ont beaucoup à dire à ce sujet, car ils ont plusieurs modèles de haut niveau que je recommande à 100 %.

Alternatives au Xiaomi Mi Band 7

Je ne dis pas que le Xiaomi Smart Band 7 n’est pas un bon appareil, bien au contraire. C’est l’un des smartbands vedettes sur le marché aujourd’hui et continuera de l’être pour ce qu’il vaut. En revanche, le respectable n’a pas aimé que le prix de départ de cette 7e version ait considérablement augmenté, à tel point qu’il existe d’autres alternatives à celles de Xiaomi qui remplissent les mêmes fonctions que celle-ci pour beaucoup moins de valeur.

HONOR Band 6 : c’est celui que j’achèterais sans aucune discussion. C’est un bracelet intelligent très complet, avec un écran Amoled de 1,47″, des capteurs de fréquence cardiaque, de l’oxygène sanguin, des pas, des sphères personnalisables, 10 modes sportifs professionnels et une batterie pour 2 semaines d’autonomie. Il dispose également d’une charge rapide, avec 10 minutes connecté, nous aurons 3 jours d’utilisation supplémentaires.

HONNEUR Bande 6

HUAWEI Band 7 : le nouveau modèle de cette montre/bracelet intelligent a un prix similaire à celui du Mi Band 7, nous vous recommandons donc également de vous procurer le HUAWEI Band 6 qui a un meilleur prix. Cette 7ème version est livrée avec une batterie pour 2 semaines d’utilisation, 96 modes sportifs intégrés, un écran Amoled ultra-fin frameless de 1,47″, il est très léger (16 grammes), des capteurs de fréquence cardiaque, d’oxygène sanguin, de pas, de stress, de respiration et dormir, et une charge rapide qui, avec 5 minutes connectées, nous donnera 2 jours supplémentaires.Dans l’analyse du HUAWEI Band 7, ils ont nos impressions en détail.

Bande HUAWEI 7

Blackview R3 Pro : la montre couverte de l’année est la Blackview R3 Pro qui est livrée avec un écran haute résolution de 1,69″, des capteurs de fréquence cardiaque, de l’oxygène sanguin, un moniteur de température, des pas, de la respiration, un contrôle du sommeil et une expérience totalement fluide au quotidien. -journée d’utilisation.Sa batterie ne donnera pas une autonomie d’environ 4 jours, ou 10 jours en mode veille.Son prix est nettement inférieur aux modèles précédents.

Blackview R3 Pro

Les trois options sont d’excellentes alternatives si vous recherchez une montre intelligente avec des spécifications réduites. Aucun des trois modèles n’a de GPS intégré, ne le cherchez pas, pour cela il faut vous diriger vers une montre à 100 euros ou plus. Ce sont des montres/bracelets pour un usage quotidien, pour suivre votre fréquence cardiaque, vos pas, consulter les notifications, ne manquer aucun appel et rester actif. Pour d’autres fonctions plus exigeantes, vous devriez opter pour une smartwatch de sport.

