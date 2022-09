2 ans plus tard et ce Xiaomi fait partie des téléphones les plus vendus de la semaine

Le Redmi 9C a été un succès commercial et en 2022, il reste une bonne option d’achat.

Dans la gamme d’entrée de gamme, il y a des fabricants, comme Xiaomi, qui continuent d’être au top pour proposer des smartphones de grande qualité et durabilité à des prix ridiculement bas. On peut classer le cas du succès commercial retentissant du Redmi 9C à part du reste, car, 2 ans après sa mise en vente, il a toujours des chiffres de vente qui le placent dans le top 10 des téléphones portables les plus vendus en septembre 2022.

Ce n’est pas un hasard, car tout le monde n’a pas envie d’acheter un haut de gamme premium à 1 000 euros ou un milieu de gamme à 250 euros. Beaucoup de personnes préfèrent dépenser un peu plus de 100 euros pour un téléphone portable utile pour les appels et les tâches les plus basiques. Et si, en plus, c’est un mobile comme ce Redmi 9C qui peut durer avec les mêmes performances pendant quelques années, tant mieux.

Achetez le mobile Xiaomi le moins cher et le plus vendu

Si vous recherchez un smartphone pour une personne qui débute, le catalogue Redmi est le meilleur endroit pour obtenir une option viable. C’est un terminal bas de gamme (ou d’entrée de gamme), prêt à détruire tous ces terminaux qui cherchent à lui prendre sa place. Même Xiaomi lui-même a fait évoluer ce mobile avec les Redmi 10 et Redmi 10C, le passant au milieu de gamme et laissant ce Redmi 9C comme seule option dans la gamme d’entrée de gamme.

Ce qui fonctionne, vous ne devriez pas y toucher, c’est pourquoi ce Redmi 9C continue de se vendre. En plus de cela, nous en avons d’autres pour recommander votre achat. Soit à offrir en cadeau, soit à avoir comme mobile d’urgence. Pour l’emporter avec soi en voyage où il suffit d’avoir une ligne téléphonique active, c’est le top.

Plusieurs raisons expliquent le succès de ce Redmi 9C.

Il dispose d’un écran de type IPS HD+ de 6,53″, d’une luminosité typique de 400 nits et d’un verre résistant aux rayures. Sa puissance est due au MediaTek Helio G35 de 12 nm qui fonctionne à une vitesse de 2,3 GHz et est accompagné de la puce graphique PowerVR GE8320. cet article, nous mettons en évidence deux versions, qui, selon nous, sont les meilleures pour entrer pleinement dans le monde Android : une avec 3 Go de RAM et 64 Go de stockage, et la meilleure avec 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne, les deux avec puce NFC et mémoire extensible avec cartes micro SD.

La batterie de ce Redmi 9C est de 5 000 mAh et nous vous assurons qu’elle peut vous offrir une autonomie de 3 jours tranquillement. Surtout, du fait de l’usage qu’on fait habituellement de ce type de terminal, pour les appels et la consultation des mails, l’autonomie peut aller au-delà de 3 jours. Nous avons une charge de 10 W, ce qui n’est pas très rapide, mais, comme nous laissons généralement les nuits en charge, vous ne remarquerez même pas sa vitesse.

Il s’agit d’un terminal en plastique de 9 mm d’épaisseur et d’un poids de 196 grammes. Dans l’encoche de type goutte, nous trouvons sa caméra frontale de 5 MP qui est parfaite pour les appels vidéo sans plus tarder. Sur son dos, nous avons un double objectif de 13 et 2 MP avec mode profondeur et enregistrement en 1080p à 30 ips. Ce n’est pas un appareil photo pour lancer des fusées, mais il est parfait pour les photographies d’usage quotidien.

