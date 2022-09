Xiaomi 12T et 12T Pro : images filtrées et caractéristiques du nouveau « fleuron » chinois

La qualité des fuites ne trompe jamais, on peut donc dire que les Xiaomi 12T et Xiaomi 12T Pro sont quasiment prêts à débarquer sur le marché.

Ni las crisis geopolíticas ni la interminable espiral inflacionista que vivimos van a disuadir a Xiaomi de presentarnos en 2022 una segunda iteración de su familia de smartphones tope de gama, y es que al parecer los Xiaomi 12T sí que están más cerca de lo que todos pensábamos initialement.

Et nous pouvons l’affirmer sans hésiter, car ces informations de winfuture.de, qui sont accompagnées d’images détaillées, représentent une filtration d’une telle qualité que ces Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro auront très bientôt des frères avec le nom de famille « T » et différentiel de stratégie.

Pas en vain, ces nouveaux Xiaomi 12T et Xiaomi 12T Pro qui semblent presque prêts pour leurs débuts ne veulent pas concurrencer complètement les fleurons Xiaomi que nous avons rencontrés en début d’année, car ils disposent en effet de très hautes performances matériel, bien que Dans leur cas, ils arriveront en abaissant la qualité de leurs matériaux, avec un châssis entièrement en plastique qui réduira le poids et aussi les coûts maintenant que les matières premières sont à travers le toit.

Ainsi, le Xiaomi 12 et le Xiaomi 12T seront des appareils complémentaires qui pourront coexister sans problème majeur dans le catalogue Android, ce dernier étant sûrement le plus attractif au niveau de leur rapport entre prix et possibilités.

Vous joindrez-vous à nous pour les connaître en profondeur ?

Ce sera le Xiaomi 12T Pro 5G…

La vérité est que Xiaomi ne lésine jamais sur le matériel de ses appareils, pas du moins si nous le faisons avec ses mobiles haut de gamme comme ce Xiaomi 12T Pro qui a un design bien connu avec des lignes très minimalistes, bien que comme nous avons dit assemblé autour d’un châssis en polycarbonate.

Dans l’ensemble, un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 hertz et complètement plat se distingue, qui a une résolution de 2 712 x 1 220 pixels et est protégé par du verre Gorilla Glass 5 trempé chimiquement.

Si nous ouvrions le capot, nous verrions un chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 de la plus haute lignée, avec une connectivité 5G SA/NSA et un processeur octa-core jusqu’à 3,2 GHz, bien accompagné pour l’occasion de 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage interne de type UFS 3.1.

Galerie photo filtrée du Xiaomi 12T Pro 5G

Ce Xiaomi 12T Pro aura également l’honneur d’être le premier de son catalogue à monter le nouveau capteur photo Samsung ISOCEEL HP1 de 200 mégapixels, avec une optique d’ouverture f/1.69 et accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 8 MP et d’un appareil photo .Macro 2 MP assez inutilisable. La caméra frontale, pour sa part, est de 20 mégapixels et est placée derrière un trou dans l’écran, obtenant un résultat très décent dans les selfies et les appels vidéo.

Côté connectique, ce que l’on sait déjà avec la double SIM 5G, le Wi-Fi 6 bi-bande, le Bluetooth 5.2 LE, le NFC et une connectique USB type-C, ajoutant une double enceinte stéréo signée Harman à un casting impressionnant. un émetteur infrarouge encore largement utilisé en Asie comme télécommande pour d’autres appareils.

La batterie devrait atteindre 5 000 mAh de capacité typique, avec une charge rapide jusqu’à 120 watts et une charge réversible, bien qu’aucune nouvelle pour l’instant ne prenne en charge la charge sans fil.

Galerie photo filtrée du Xiaomi 12T 5G

… et donc le Xiaomi 12T 5G

En ce qui concerne le modèle non « Pro », nous verrons comment Xiaomi a encore réduit les attentes pour contenir les prix et les garder très contrôlés, sans toutefois nuire à une équipe qui sera certainement très élevée dans les bassins du milieu / coupe haute de l’industrie.

Sans surprise, ce Xiaomi 12T 5G embarque à nouveau la même dalle AMOLED de 6,67 pouces, avec une résolution de 2 712 x 1 220 pixels et un taux de rafraîchissement maximal de 120 hertz, ainsi que la même batterie de 5 000 mAh avec charge rapide jusqu’à 120 watts .

C’est la plate-forme matérielle qui change, remplaçant le chipset le plus puissant de Qualcomm par un MediaTek Dimensity 8100 Ultra plus restreint avec une solvabilité égale en capital, avec un modem 5G SA/NSA et une architecture à huit cœurs jusqu’à 2,85 GHz. RAM et 128 ou 256 Go de stockage, du moins au départ.

Il y a aussi des changements substantiels dans la section multimédia, puisque les haut-parleurs réglés par Harman-Kardon ne sont pas spécifiés ici, pas plus que le Samsung ISOCELL HP1 de 200 mégapixels, qui laisse de la place pour un nouvel appareil photo principal de 108 MP avec une énorme ouverture (f /1.65) . Le reste des caméras est le même, avec l’ultra grand angle de 8 MP, le capteur macro inutile de 2 MP et la caméra frontale de 20 mégapixels.

Xiaomi 12T et Xiaomi 12T Pro, prix et lancement

En ce qui concerne les prix et le lancement, il est apparu que les deux appareils arriveront sur le marché avec Android 12 sous le masque MIUI 13, bien qu’il n’y ait toujours pas de prix ou de présentation officielle ou de dates de lancement dans les magasins.

On peut vous dire que cette présentation pourrait être fixée la semaine prochaine selon des sources chinoises, et que les appareils débuteront en Europe à partir d’environ 849 euros pour le Xiaomi 12T Pro 5G et à partir de 649 euros dans le cas du Xiaomi 12 5G.

