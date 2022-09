Ces Samsung Galaxy 2020 haut de gamme sont également mis à jour avec le correctif de sécurité de septembre

Cette mise à jour est désormais déployée sur les modèles LTE des Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra avec la version de firmware G985FXXSFFVHA et les variantes 5G avec le numéro de build G986BXXSFFVHA.

L’année dernière, Samsung a promis de mettre à jour plusieurs de ses terminaux avec le dernier correctif de sécurité Android pendant 5 ans et la vérité est que le fabricant coréen tient sa promesse.

Une bonne preuve en est qu’après avoir récemment mis à jour le Galaxy Note 10 Lite, le géant coréen a maintenant commencé à déployer la mise à jour Android de septembre 2022 sur ses Galaxy 2020 haut de gamme, les Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra.

La mise à jour Android de septembre est désormais disponible sur les Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra

Comme l’a confirmé le média spécialisé SamMobile, Samsung a commencé à publier la mise à jour Android pour septembre 2022 dans les variantes 4G et 5G des Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra en Europe.

Cette mise à jour concerne les modèles LTE avec la version de firmware G985FXXSFFVHA et les versions 5G avec le numéro de build G986BXXSFFVHA.

Dans les deux cas, cette nouvelle version logicielle inclut le correctif de sécurité de septembre 2022, qui est chargé de corriger un total de 24 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, de corriger une série d’erreurs générales et d’améliorer la stabilité et les performances des terminaux.

Le Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 + et Galaxy S20 Ultra sont arrivés sur le marché il y a deux ans avec One UI 2 basé sur Android 10, plus tôt l’année dernière, ils ont mis à jour vers Android 11 avec One UI 3, à la fin de l’année dernière, ils ont obtenu One UI 4 basé sur Android 12 et devraient recevoir One UI 5 avec Android 13 plus tard cette année ou au début de l’année prochaine.

Si vous possédez l’un de ces trois terminaux de la série Galaxy S20 et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour logicielle qui se trouve dans le menu Paramètres de votre appareil.

Tous les téléphones Samsung avec la mise à jour Android de septembre sont désormais disponibles

Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile avec le dernier correctif de sécurité Android.