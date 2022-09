Meilleurs téléphones Xiaomi avec lecteur d’empreintes digitales [2022]

Si vous recherchez un mobile Xiaomi avec lecteur d’empreintes digitales, vous trouverez dans ce guide les meilleurs modèles de 2022.

Le capteur d’empreintes digitales est l’un des éléments les plus courants des derniers téléphones mobiles. C’est un composant essentiel à ce stade, car il nous donne sécurité et rapidité lors du déverrouillage du terminal. Si vous souhaitez obtenir un bon téléphone à empreintes digitales Xiaomi, vous trouverez dans ce guide les meilleurs modèles que vous pourrez acheter en 2022.

Oubliez d’avoir à écrire le code PIN ou à dessiner le motif chaque fois que vous souhaitez déverrouiller votre mobile. En disposant d’un capteur d’empreintes digitales, vous n’avez qu’à poser votre doigt dans la zone correspondante pour que le smartphone soit déverrouillé. Qu’il s’agisse d’un lecteur d’empreintes digitales à l’écran, sur le côté ou à l’arrière, c’est un composant très utile qui améliorera votre expérience avec le téléphone.

Pourquoi je n’utilise plus la reconnaissance faciale de mon Xiaomi

Meilleurs téléphones d’empreintes digitales Xiaomi

S’il y a bien un point sur lequel tous les smartphones Xiaomi s’accordent, c’est bien l’intégration d’un capteur d’empreintes digitales. La commodité et la rapidité de son utilisation ont consolidé cette méthode de sécurité comme l’une des préférées des utilisateurs. De plus, nous devons garder à l’esprit que nous vivons dans une société où les masques sont encore utilisés, ce qui rend extrêmement difficile le bon fonctionnement du déverrouillage facial.

En tenant compte des différentes gammes, nous avons sélectionné les meilleurs téléphones à empreintes digitales Xiaomi que vous pourrez acheter en 2022.

Xiaomi 12 Pro

Le meilleur mobile Xiaomi avec empreinte digitale est le Xiaomi 12 Pro, car c’est celui qui possède les fonctionnalités les plus avancées. Quant au lecteur d’empreintes digitales, il est situé sous l’écran, il vous suffit de placer votre doigt dans la zone indiquée pour le déverrouiller. Vous pouvez vous attendre à des performances très rapides et précises de ce capteur.

Comme nous l’avons vu dans l’analyse du Xiaomi 12 Pro, ce smartphone a un design soigné, un écran d’excellente qualité et des performances très élevées. Si vous l’achetez, vous pourrez également profiter d’un bon système de caméra et d’une charge rapide spectaculaire de 120 W, avec le chargeur inclus dans la boîte. Vous pouvez l’acheter avec des réductions sur Amazon, à El Corte Inglés et dans la boutique officielle Xiaomi.

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12Lite

Parmi les meilleurs smartphones Xiaomi avec empreinte digitale se trouve le Xiaomi 12 Lite, une version réduite de ses frères aînés qui maintient le capteur situé sur l’écran. D’une simple pression, vous pouvez déverrouiller votre téléphone rapidement et en toute sécurité, sans avoir à taper le code PIN à chaque fois que vous souhaitez l’utiliser.

En examinant la fiche technique de ce Xiaomi 12 Lite, nous constatons que son magnifique écran AMOLED 120 Hz, la puissance du processeur Qualcomm Snapdragon 778G et la batterie de 4 300 mAh avec une charge rapide de 67 W se démarquent. Vous pouvez vous attendre à des performances équilibrées et, mieux encore, son prix a déjà commencé à baisser. Il est en vente sur Amazon, El Corte Inglés, PcComponentes et le site officiel de Xiaomi.

Xiaomi 12Lite

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G est l’un des meilleurs mobiles que vous pouvez acheter pour environ 350 euros et, en plus, il dispose d’un lecteur d’empreintes digitales parmi ses fonctionnalités. Dans ce modèle, le capteur est situé sur le bouton d’alimentation du côté droit, il suffit de poser le doigt sur le bouton, sans appuyer dessus, pour que le terminal se déverrouille.

L’achat de ce smartphone est également recommandé pour son grand écran AMOLED 120 Hz, en plus de son puissant processeur MediaTek Dimensity 920 5G. La puissance ne s’arrête pas là, car le Redmi Note 11 Pro+ 5G est compatible avec une charge rapide de 120 W, en quelques minutes seulement la batterie de 4 500 mAh. De plus, il monte une caméra principale de 108 MP. Il est en vente sur Amazon, sur PcComponentes et sur la boutique officielle Xiaomi.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G

Xiaomi Redmi Note 11S

Pour environ 200 euros, le meilleur mobile Xiaomi que vous pouvez acheter est le Xiaomi Redmi Note 11S. C’est un smartphone très équilibré dans toutes les sections, même si dans ce cas il faut souligner qu’il monte un lecteur d’empreintes digitales sur le bouton d’alimentation sur le côté droit. Vous savez déjà comment fonctionne cet outil, il vous suffit de poser votre doigt sur le capteur pour qu’il fasse son travail.

A l’achat de ce Redmi Note 11S vous profiterez d’un mobile pas cher avec un écran AMOLED 90 hertz, un bon processeur MediaTek Helio G96, un appareil photo principal de 108 MP pour prendre de bonnes photos et une large autonomie apportée par la batterie de 5 000 mAh. Si vous le souhaitez, vous pouvez le trouver en vente sur Amazon, chez El Corte Inglés, chez PcComponentes et dans la boutique Xiaomi.

Xiaomi Redmi Note 11S

Xiaomi Redmi Note 11

Si votre budget est inférieur à 200 euros et que vous souhaitez un modèle avec lecteur d’empreintes digitales, jetez un œil à ce Xiaomi Redmi Note 11. Le lecteur d’empreintes digitales apparaît camouflé dans le bouton d’alimentation et, comme nous l’avons vérifié dans l’analyse du Xiaomi Redmi Note 11, il est très efficace, rapide et pratique.

Parmi les points forts de ce terminal on retrouve un beau design et une bonne qualité de fabrication, un écran OLED de bonne qualité, une excellente autonomie et une charge rapide, et, pour finir, une bonne qualité sonore. Le Xiaomi Redmi Note 11 est en vente en plusieurs versions et vous pouvez l’acheter sur Amazon, chez El Corte Inglés, chez PcComponentes et la boutique officielle Xiaomi.

Xiaomi Redmi Note 11

Où les mobiles Xiaomi ont-ils le lecteur d’empreintes digitales ?

Comme nous l’avons vu dans les principaux téléphones mobiles des gammes supérieures, le lecteur d’empreintes digitales Xiaomi peut se trouver à trois endroits différents : sous l’écran, sur le côté droit et à l’arrière.

Par exemple, le Xiaomi 12 est livré avec un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, il vous suffit donc de toucher la zone du capteur avec votre doigt pour que le téléphone se déverrouille. Un autre boîtier différent est celui du Redmi Note 11 Pro 5G, qui intègre le capteur sous le bouton d’alimentation situé sur son côté droit. Enfin, la troisième place se trouve au dos, comme le Redmi Note 9, idéal pour déverrouiller le téléphone avec l’index. Cependant, cette dernière option est déjà rare.

Comment bloquer WhatsApp avec votre empreinte digitale : empêchez vos chats d’être espionnés

Comment mettre l’empreinte digitale sur un Xiaomi ?

Lorsque vous utilisez un mobile Xiaomi avec une empreinte digitale, vous devez savoir comment le configurer pour ajouter vos données d’empreintes digitales et ainsi permettre au capteur de vous identifier lorsque vous posez votre doigt dessus. Pour mettre l’empreinte digitale sur un Xiaomi, suivez ces étapes :

Allez dans les paramètres du téléphone. Cliquez sur « Mots de passe et sécurité ». Entrez « Déverrouiller avec empreinte digitale », la section située dans la zone supérieure droite. Entrez votre mot de passe ou dessinez le motif avec lequel vous avez verrouillé le téléphone. Cliquez sur « Ajouter une empreinte digitale ». Entrez à nouveau votre mot de passe ou votre schéma et placez le doigt avec lequel vous déverrouillerez le terminal sur le lecteur d’empreintes digitales. Suivez les invites à l’écran jusqu’à ce que la configuration de la nouvelle empreinte digitale soit terminée.

Les captures sont effectuées avec un mobile Xiaomi avec MIUI 12, bien que le processus à suivre pour mettre l’empreinte digitale sur les versions précédentes et ultérieures de MIUI soit similaire. Tout consiste à entrer dans la section de sécurité du téléphone, à accéder à la section des empreintes digitales et à cliquer sur « Ajouter une empreinte digitale ». Après avoir suivi les invites, vous pouvez maintenant utiliser votre empreinte digitale pour déverrouiller votre Xiaomi en un rien de temps.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.