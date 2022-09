Meilleurs téléphones Samsung avec lecteur d’empreintes digitales : modèles 2022

Oubliez le code PIN ou le motif ! Ce sont les meilleurs téléphones Samsung avec lecteur d’empreintes digitales, ceux que vous pouvez déverrouiller confortablement avec votre doigt.

Dans le vaste catalogue de mobiles Samsung, nous trouvons un grand nombre de terminaux avec un capteur d’empreintes digitales. Si vous aimez particulièrement les téléphones portables de la société sud-coréenne et que vous souhaitez que votre prochain téléphone ait un lecteur d’empreintes digitales, faites attention aux meilleurs téléphones portables Samsung avec capteur d’empreintes digitales.

Latéral, sur écran, arrière ; optique, ultrasonique, capacitif… Quel que soit le lecteur d’empreintes digitales de votre téléphone, l’important est qu’il dispose de cet élément qui vous permet de le déverrouiller rapidement, sans avoir à saisir manuellement le mot de passe, le code PIN ou le schéma. Dans tous ces mobiles Samsung, vous pouvez profiter de ce déverrouillage rapide en utilisant simplement votre doigt.

Meilleur Samsung avec lecteur d’empreintes digitales

Le lecteur d’empreintes digitales est devenu un composant essentiel des smartphones, car il ajoute un point de confort lors du déverrouillage du terminal. Si vous recherchez un mobile Samsung avec de bonnes spécifications et un capteur d’empreintes digitales, ce sont les meilleurs modèles que vous pouvez actuellement acheter.

La sélection a été faite en tenant compte des différents budgets de chaque utilisateur, vous trouverez donc des mobiles bas, moyen et haut de gamme, tous ayant pour point commun d’avoir un lecteur d’empreintes digitales.

SamsungGalaxy A52 5G

Le Samsung Galaxy A52 5G est l’un des meilleurs téléphones Samsung avec lecteur d’empreintes digitales. Concrètement, ce modèle intègre le capteur sous son écran SuperAMOLED de 6,5 pouces, un capteur qui offre de bonnes performances en termes de rapidité et de précision. De plus, cet écran a une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui en fait l’un des meilleurs écrans de sa catégorie.

Le terminal Samsung présente d’autres avantages qui font de votre achat une décision intelligente, comme le processeur Qualcomm Snapdragon 750G qui offre de bonnes performances. Il dispose également d’un appareil photo principal de 64 MP, qui est celui qui offre les meilleurs résultats photographiques, et d’une batterie de 4 500 mAh qui offre une journée d’utilisation sans trop de problèmes. De plus, son système d’exploitation est One UI 3.1 basé sur Android 11. Le Samsung Galaxy A52 5G n’est plus disponible dans la boutique Samsung, mais vous pouvez l’acheter sur Amazon.

SamsungGalaxy A52 5G

Samsung Galaxy S21 Ultra

Le moins que l’on puisse attendre d’un Samsung Galaxy S21 Ultra, c’est bien entendu qu’il dispose d’un lecteur d’empreintes digitales. Et voilà, le Galaxy S21 Ultra intègre ce capteur sous son écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces. Comme nous vous le disions dans son analyse, le terminal dispose d’un capteur plus précis que les modèles précédents et avec une surface plus grande, ce qui facilite la lecture de l’empreinte digitale.

Ce haut de gamme est également équipé d’un processeur Exynos 2100 qui offre d’excellentes performances, d’une caméra arrière quadruple avec un capteur principal de 108 MP et d’une batterie de 5 000 mAh avec charge rapide, charge sans fil rapide et charge sans fil inversée. En bref, c’est le meilleur mobile Samsung du moment, avec une fiche technique spectaculaire qui se traduit en pratique par un excellent comportement dans toutes ses sections.

Samsung Galaxy S21 Ultra

SamsungGalaxy M32

Le Samsung Galaxy M32 s’impose dans le milieu de gamme de Samsung, un terminal très complet que l’on peut acheter pour un peu plus de 300 euros. En examinant sa fiche technique, on constate qu’il dispose d’un lecteur d’empreintes digitales pour un déverrouillage rapide à l’aide du doigt. Plus précisément, le lecteur d’empreintes digitales est situé sur le bouton d’alimentation, situé sur le côté droit. En plaçant simplement votre doigt sur ce bouton, le Galaxy M32 sera déverrouillé.

Bien qu’il n’intègre pas le capteur d’empreintes digitales, le Galaxy M32 monte un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Son cerveau est le MediaTek Helio G80, un processeur puissant pour les applications et les jeux, et un caméra arrière quadruple avec un objectif principal de 64 MP. La caractéristique qui brille le plus sur la fiche technique est la batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 25 W, qui peut facilement surmonter la journée d’utilisation. Si vous n’en demandez pas beaucoup, le Galaxy M32 peut atteindre deux jours d’autonomie.

SamsungGalaxy M32

Samsung Galaxy A42 5G

Le Samsung Galaxy A42 5G possède un déverrouillage par empreinte digitale grâce au capteur qu’il intègre sous son écran Super AMOLED de 6,6 pouces. Pratique, vous pouvez placer votre doigt sur le panneau pour accéder rapidement à l’écran d’accueil.

En plus de son design saisissant, ce Galaxy A42 5G est une bonne option pour son processeur Qualcomm Snapdragon 750 5G, qui offre de bonnes performances même lorsqu’il s’agit de tâches lourdes comme les jeux. Il dispose de quatre caméras à l’arrière, le 48 MP étant celui qui capture les meilleures photos. Enfin, il dispose d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 15 W.

Samsung Galaxy A42 5G

SamsungGalaxy A22 5G

Le Samsung Galaxy A22 5G, sorti à l’été 2021, peut également être déverrouillé à l’aide de l’empreinte digitale. Ce modèle en question intègre le capteur dans le bouton d’alimentation situé sur le côté droit. Placez simplement votre doigt sur le bouton, sans vraiment appuyer dessus, pour déverrouiller le mobile.

Le Galaxy A22 5G est également un bon achat pour d’autres raisons, telles que son écran de 6,6 pouces avec une résolution HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. De plus, il a le processeur MediaTek Dimensity 700 comme cerveau, qui se distingue par son modem. 5G intégrée. Le terminal Samsung est soutenu par un appareil photo principal de 48 MP pour prendre des photos de la plus haute qualité. De plus, il embarque une batterie de 5 000 mAh pouvant tenir deux jours avec une utilisation basique.

SamsungGalaxy A22 5G

Galaxie M12

Le Samsung Galaxy M12 est l’un des meilleurs téléphones Samsung bon marché en ce moment. Comme nous l’avons dit, tous les téléphones intègrent déjà un lecteur d’empreintes digitales, et ce Galaxy M12 ne pouvait pas être moins. Le smartphone dispose d’un lecteur d’empreintes digitales latéral situé sur le bouton d’alimentation. Comme nous l’avons expliqué précédemment, il vous suffit de placer votre doigt sur ce bouton pour déverrouiller l’accès.

Ce modèle de la firme sud-coréenne est également intéressant pour son écran LCD HD+ de 6,5 pouces, car malgré le fait qu’il s’agisse d’un mobile bon marché, il a un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le processeur est le Samsung Exynos 850, correct pour les tâches de base au quotidien . Pour les photos, il utilise un appareil photo principal de 48 MP, tandis que sa batterie de 5 000 mAh offre jusqu’à deux jours d’utilisation.

Galaxie M12

Samsung Galaxy A03s

Autre bon mobile Samsung pas cher, le Galaxy A03s, qui ne dispense pas du capteur d’empreintes digitales sur sa fiche technique. Là encore, ce modèle intègre le lecteur sur le côté droit, plus précisément sur le bouton marche/arrêt. Comme vous pouvez le voir, il est de moins en moins courant pour les mobiles bon marché d’avoir le capteur à l’arrière, une caractéristique commune il y a quelques années.

Pour 150 euros vous pouvez obtenir un bon mobile pour une utilisation basique avec ce Galaxy A03s. À l’avant, il dispose d’un écran LCD de 6,3 pouces avec une résolution HD+, tandis qu’à l’intérieur, il fonctionne un processeur MediaTek Helio P35 qui ne vous posera aucun problème pour parler sur WhatsApp, regarder des vidéos sur YouTube ou naviguer sur les réseaux sociaux. Une autre caractéristique commune aux mobiles bon marché est leur grande batterie. Ce Galaxy A03s en monte un avec une capacité de 5 000 mAh qui vous tient même deux jours sans passer par le chargeur

Samsung Galaxy A03s

Samsung Galaxy ZFlip 3 5G

Les particularités de son écran pliable conduisent le Samsung Galaxy Z Flip 3 5G à placer le lecteur d’empreintes digitales sur le côté droit. Comme nous l’avons vu dans l’analyse du Z Flip 3 5G, il s’agit d’un capteur qui offre un moyen rapide et pratique de déverrouiller le terminal, mais on apprécierait une position un peu plus haute pour ajouter une meilleure ergonomie au mobile pliable de Samsung.

Dans la fiche technique du Galaxy Z Flip 3, on retrouve également un écran intérieur Dynamic AMOLED 2x de 6,7 pouces, une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le processeur est le Qualcomm Snapdragon 888 donc, en plus de la connexion à la 5G, vous peuvent également s’attendre à des performances de pointe quelle que soit la tâche à accomplir. Ce modèle dispose également d’une double caméra arrière de 12 MP et d’une batterie de 3 300 mAh avec charge rapide de 15 W et charge sans fil. Son prix? Environ 1 000 euros en version 8+128 Go.

Samsung Galaxy ZFlip 3 5G

Quels types de capteurs d’empreintes digitales existe-t-il ?

Il existe trois types de capteurs d’empreintes digitales couramment utilisés dans les téléphones mobiles d’aujourd’hui : capacitifs, optiques et à ultrasons. Les premiers d’entre eux, les capacitifs, créent une carte de l’empreinte digitale lue à l’aide de la charge électrique du doigt que nous plaçons sur le lecteur.

Les meilleurs téléphones Xiaomi avec empreinte digitale

Vous pouvez également acheter un téléphone portable avec un capteur optique d’empreintes digitales, qui photographie l’empreinte digitale, la scanne et la compare avec celles stockées sur l’appareil. Enfin, le lecteur d’empreintes digitales peut être à ultrasons, dont le fonctionnement consiste à émettre des ultrasons sous forme d’impulsions et à les recevoir à nouveau avec des informations sur les motifs uniques de l’empreinte digitale de l’utilisateur. Le terminal compare ces informations avec les empreintes digitales stockées pour savoir s’il doit autoriser le déverrouillage ou non.

