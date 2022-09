Presque donné : ces écouteurs JBL viennent de chuter de 60 %

Le constructeur américain met toute la viande sur le gril et toute la remise sur la table.

Nous venons de trouver un modèle d’écouteurs sans fil, parmi les milliers d’options sur le marché aujourd’hui, qui a soudainement chuté de 60 % sur Amazon. Ce ne sont autres que les JBL Wave 300TWS, de fabuleux candidats pour devenir les meilleures ventes de 2022 par leurs propres mérites. Son prix final reste à 99,99 39,99 euros chez nous, mais uniquement dans le modèle noir.

Et c’est une offre à ne pas manquer car sur son site officiel ils ne descendent pas en dessous de 65,99 euros dans toutes les couleurs ou à El Corte Inglés nous les avons pour 59,99 euros. Le krach est brutal devenant le prix le plus bas de son histoire. JBL est un fabricant dédié corps et âme au son, en ce sens vous n’avez rien à craindre, vous aurez de la qualité à revendre.

JBL Wave 300TWS

Achetez le meilleur et le moins cher JBL

Ces écouteurs JBL montent des haut-parleurs de 12 mm à l’intérieur. Cela nous donnera un son plus naturel et plus large, comme si les sons provenaient de plusieurs endroits. On remarquera mieux l’immersion que dans d’autres modèles. N’oubliez pas que les tout nouveaux AirPods 3 ont des pilotes de 11 mm et coûtent 4 fois plus cher. De plus, grâce à la technologie JBL Deep Bass, nous sentirons la rondeur des basses à tout moment, faisant se dresser jusqu’au dernier poil de votre corps.

La batterie de ces écouteurs nous donnera jusqu’à 26 heures d’autonomie avec le boîtier de charge. 6 heures seulement avec des appareils sans fil, une belle autonomie considérant que ses concurrents tournent autour de 4-5 heures. Nous avons une charge rapide, en seulement 10 minutes de connexion, nous ajouterons 1 heure d’utilisation supplémentaire. En seulement 1 heure, le chargement du boîtier sera terminé à 100 %. Dans le cas des écouteurs, cela prendra 2 heures.

Ces JBL sont fantastiques et ont déjà chuté de 60 %.

Ce sont des écouteurs très résistants à la pluie. Ils disposent d’une commande tactile très confortable, ainsi que d’un assistant vocal intégré. Nous avons un microphone intégré pour passer des appels en mode mains libres. Notre assistant vocal pourra nous aider sans même avoir à toucher le mobile pour cela. Avec la technologie Dual Connect, nous pouvons passer du mono au stéréo à tout moment, pour pouvoir écouter de la musique sur un casque pendant que nous parlons à l’assistant vocal ou que nous passons des appels avec une musique de fond.

JBL Wave 300TWS

Ils fonctionnent avec la technologie Bluetooth 5.2 low energy et une latence quasi inexistante. Vous pouvez profiter de jeux ou de films sur votre mobile ou smart TV connecté sans fil sans délai. Bien sûr, pour moins de 40 euros, il n’y a pas de meilleurs écouteurs que ceux-ci de JBL. Sans hésitation, j’irais éperdument pour eux si j’avais l’argent et que j’en avais besoin.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.