Windows 11 Build 22000.1041 apporte des widgets plus dynamiques

Après avoir publié plusieurs mises à jour cette semaine, Microsoft a publié une autre mise à jour de Windows 11, mais cette fois pour le canal Release Preview. La nouvelle version 22000.1041 de Windows 11 est désormais disponible pour les initiés dans le canal de prévisualisation des versions. Il s’agit d’une version originale mais destinée aux initiés et faisant partie des mises à jour mensuelles.

La dernière mise à jour du canal Release Preview était Windows 11 22000.917 et elle a été publiée au milieu du mois dernier. Et exactement un mois plus tard, une nouvelle version est en cours de déploiement. Comme la mise à jour précédente, la dernière mise à jour inclut de nouvelles fonctionnalités et un tas de corrections de bugs.

Windows 11 build 22000.1041 (KB5017383) inclut la redirection WebAuthn qui permet l’authentification dans les applications et sur les sites Web sans mot de passe lors de l’utilisation de Remote Desktop. La nouvelle version apporte également des widgets plus dynamiques à la barre des tâches avec des badges de notification. Voici tous les changements.

Nouveau! Nous avons introduit la redirection WebAuthn. Il vous permet de vous authentifier dans les applications et sur les sites Web sans mot de passe lorsque vous utilisez Remote Desktop. Ensuite, vous pouvez utiliser Windows Hello ou des dispositifs de sécurité, tels que les clés Fast Identity Online 2.0 (FIDO2).

Nouveau! Nous avons ajouté du contenu Widgets plus dynamique à votre barre des tâches avec des badges de notification. Lorsque vous ouvrez le tableau Widgets, une bannière apparaît en haut du tableau. Il fournit plus d’informations sur ce qui a déclenché le badge de notification.

Nous avons résolu un problème qui vous obligeait à réinstaller une application si le Microsoft Store n’a pas signé cette application. Ce problème se produit après la mise à niveau vers un système d’exploitation plus récent.

Nous avons résolu un problème qui empêchait la mise à jour des codecs à partir du Microsoft Store.

Nous avons corrigé une condition de concurrence dans l’enregistrement de la réparation automatique du cadre. Ce problème se produit car une clé d’enregistrement est manquante.

Nous avons résolu un problème affectant le service de gestion du serveur de stratégie réseau (NPSM). Ce problème entraîne des retards importants lorsque vous vous déconnectez.

Nous avons résolu un problème affectant le service Windows Search. La progression de l’indexation est lente lorsque vous utilisez le service.

Nous avons résolu un problème qui affectait les informations d’identification mises en cache pour les clés de sécurité et les authentifications FIDO2. Sur les appareils hybrides joints à un domaine, le système supprime ces informations d’identification mises en cache.

Nous avons corrigé un problème qui affectait l’adresse IP statique d’un réseau. Le problème rend la configuration de l’adresse IP statique incohérente. Pour cette raison, NetworkAdapterConfiguration() échoue sporadiquement.

Nous avons corrigé une rare erreur d’arrêt qui se produit après que vous ayez changé le mode d’affichage et que plusieurs écrans soient utilisés.

Nous avons résolu un problème qui affectait le rendu dans Desktop Window Manager (DWM). Ce problème peut empêcher votre appareil de répondre dans un paramètre de machine virtuelle lorsque vous utilisez certains pilotes graphiques vidéo.

Nous avons résolu un problème affectant les pilotes graphiques qui utilisent d3d9on12.dll.

Nous avons corrigé un problème qui affectait les URL générées par JavaScript : les URL. Ces URL ne fonctionnent pas comme prévu lorsque vous les ajoutez au menu Favoris en mode IE.

Nous avons corrigé un problème qui obligeait les onglets du mode IE d’une session à se recharger.

Nous avons résolu un problème qui ouvrait avec succès une fenêtre de navigateur en mode IE pour afficher un fichier PDF. Plus tard, la navigation vers un autre site en mode IE dans la même fenêtre échoue.

Nous avons corrigé un problème affectant window.open en mode IE.

Nous avons introduit une stratégie de groupe qui active et désactive les fichiers Microsoft HTML Application (MSHTA).

Nous avons résolu un problème qui affectait l’éditeur de méthode d’entrée (IME) de Microsoft en japonais. La reconversion de texte échoue lorsque vous utilisez certains bureaux virtuels tiers.

Nous avons corrigé un problème qui survenait lorsque la file d’attente d’entrée débordait. Cela peut empêcher une application de répondre.

Nous avons résolu un problème qui pouvait entraîner l’apparition d’un écran noir sur votre écran. Cela peut se produire lorsque vous utilisez un stylet pour activer la plage dynamique élevée (HDR).

Nous avons résolu un problème affectant le service client App-V. Le service perd de la mémoire lorsque vous supprimez des nœuds de registre App-V.

Nous avons résolu un problème qui pouvait changer l’imprimante par défaut si l’imprimante est une imprimante réseau.

Nous avons corrigé un problème qui affecte les politiques WDAC. Si vous activez SecureLaunch sur un appareil, les politiques WDAC ne s’appliqueront pas à cet appareil.

Nous avons résolu un problème qui affecte les règles de chemin d’accès Windows Defender Application Control (WDAC). Ce problème empêche l’exécution des scripts .msi et PowerShell.

Nous avons résolu un problème qui pouvait contourner les règles MSHTML et ActiveX pour WDAC.

Nous avons résolu un problème qui faisait que WDAC enregistrait les événements 3091 et 3092 en mode audit.

Nous avons résolu un problème qui affecte Windows Defender Application Control (WDAC). Il empêche WDAC de consigner les échecs de vérification d’approbation de .NET Dynamic Code.

Nous avons résolu un problème qui survenait lorsqu’une stratégie WDAC ne se chargeait pas. Le système enregistre cet échec comme une erreur, mais le système doit enregistrer l’échec comme un avertissement.

Nous avons résolu un problème qui affectait la journalisation de l’intégrité du code. Il enregistre les problèmes sous forme d’erreurs au lieu d’avertissements. Pour cette raison, la réparation automatique est déclenchée.

Nous avons corrigé un problème qui affectait le clavier tactile. Le clavier tactile se ferme immédiatement lorsque vous appuyez pour changer d’application.

Nous avons résolu un problème qui empêchait LogonUI.exe de fonctionner. Pour cette raison, vous ne pouvez pas fermer l’écran de verrouillage pour afficher l’écran des informations d’identification.

Nous avons corrigé un problème qui affecte le FindNextFileNameW() Il pourrait y avoir une fuite de mémoire.

Nous avons corrigé un problème qui affectait robocopy. Robocopy ne parvient pas à définir un fichier sur la bonne heure de modification lors de l’utilisation de /IS

Nous avons corrigé un problème qui affecte cldflt.sys. Une erreur d’arrêt se produit lorsqu’il est utilisé avec Microsoft OneDrive.

Nous avons corrigé un problème qui affecte le service LanmanWorkstation. Lorsque vous montez un lecteur réseau, le service perd de la mémoire.

Nous avons résolu un problème qui affecte Get-SmbServerNetworkInterface. Il ne récupère qu’un sous-ensemble des interfaces réseau disponibles.

Nous avons résolu un problème qui affecte Get-SmbServerConfiguration. Il ne vous permet de l’exécuter que si vous êtes administrateur.

Nous avons résolu un problème qui affectait les profils d’utilisateurs itinérants. Après vous être connecté ou déconnecté, certains de vos paramètres ne sont pas restaurés.

Nous avons corrigé un problème connu qui affecte les visualiseurs XML Paper Specification (XPS). Cela peut vous empêcher d’ouvrir des fichiers XPS dans certaines langues autres que l’anglais. Ceux-ci incluent certains encodages de caractères japonais et chinois. Ce problème affecte les fichiers XPS et Open XPS (OXPS).

Nous avons corrigé un problème connu qui affecte l’heure d’été au Chili. Ce problème peut affecter l’heure et les dates utilisées pour les réunions, les applications, les tâches, les services, les transactions, etc.

La nouvelle version de Windows 11 est déployée dans le canal de prévisualisation de la version, donc si vous êtes un initié dans le canal de prévisualisation de la version, vous pouvez vous attendre à la mise à jour sur votre PC. Depuis qu’il vient de commencer à être déployé, il peut prendre du temps pour être disponible pour tous les utilisateurs. Il s’agit d’une mise à jour facultative. Pour vérifier la mise à jour, ouvrez l’application Paramètres, puis accédez à la mise à jour Windows et cliquez sur Rechercher les mises à jour. Une fois que vous voyez la mise à jour, cliquez sur télécharger et installer. C’est ça.

