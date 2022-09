La mise à jour de septembre du sous-système Windows pour Android améliore les temps de démarrage

Microsoft publie une mise à niveau incrémentielle mensuelle pour le sous-système Windows pour Android aux États-Unis et au Japon. Tout comme le mois dernier, la mise à jour est mise en ligne pour tous les canaux d’initiés Windows. La dernière version du sous-système Windows pour Android est étiquetée avec le numéro de version 2208.40000.4.0 et est livrée avec un tas d’améliorations et de correctifs. Lisez la suite pour en savoir plus sur la mise à jour de septembre du sous-système Windows pour Android.

La mise à niveau du sous-système Windows pour Android de ce mois-ci apporte des améliorations aux performances de démarrage, la fluidité du défilement dans les applications, des améliorations de la convivialité dans l’application Paramètres, des améliorations UX pour la boîte de dialogue des commandes de jeu, des améliorations graphiques générales, des améliorations de la manette lors de l’utilisation de plusieurs applications, des améliorations des performances lors de la désinstallation des applications, et plus.

Outre les améliorations, la mise à jour corrige les erreurs App Not Responding (ANR), résout les problèmes de plantage lors de la copie et du collage de fichiers de contenu volumineux, fixe le problème de lecture vidéo pour les applications, etc.

Cette version augmentera le numéro de version de Chromium WebView au numéro de version 104 et apportera des mises à jour de sécurité du noyau Linux. Voici la liste complète des modifications, partagée par Microsoft sur son Blog Windows Insider.

Sous-système Windows de septembre pour Android – Changelog

Correctifs de fiabilité pour les erreurs App Not Responding (ANR)

Améliorations des cales de compatibilité d’entrée

Améliorations du défilement (fluidité) dans les applications

Améliorations de la convivialité du sous-système Windows pour l’application Paramètres Android

Améliorations des performances de démarrage

Correction de plantages lors de la copie et du collage de contenu extrêmement volumineux

Améliorations UX pour la boîte de dialogue des commandes de jeu

Améliorations de la mise en réseau

Améliorations graphiques générales

Améliorations pour la manette de jeu lors de l’utilisation de plusieurs applications

Amélioration des performances de désinstallation des applications

Correction d’un problème de lecture vidéo pour les applications

Mise à jour vers Chromium WebView 104

Mises à jour de sécurité du noyau Linux

Comme je l’ai dit plus tôt, la nouvelle mise à niveau est en ligne aux États-Unis pour tous les canaux Windows 11 Insider. Oui, vous pouvez mettre à jour votre Windows vers la dernière version disponible à partir de l’application Paramètres.

Plus d’articles connexes :