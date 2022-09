120 Hz, 5G et 67W : ce Xiaomi c’est la puissance et la vitesse pour moins que vous ne l’imaginez

Ce smartphone est un haut de gamme pas cher, un mobile puissant qui a tout ce dont vous pourriez avoir besoin.

Vous pouvez obtenir toute la puissance de l’un des Xiaomi que nous avons le plus recommandé à un prix très alléchant. Le Xiaomi 11T est à votre portée pour 338 euros sur Amazon, il a chuté de 161 euros depuis sa mise sur le marché. On parle bien sûr des modèles globaux avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Si vous cherchez quelque chose de complet et de force brute mais que vous ne voulez pas trop dépenser, ce Xiaomi 11T est un excellent achat. Vous ne le regretterez pas, il arrive avec un dossier très équilibré et en ce milieu d’année 2022 il continue de tenir tête à ses rivaux. C’est un appareil dont on peut être plus que satisfait.

Xiaomi 11T

Ce Xiaomi a beaucoup à dire

L’écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+ que ce Xiaomi intègre est très beau, c’est peut-être le meilleur endroit pour exprimer votre contenu préféré. Mais cela ne s’arrête pas là, il est livré avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui fera bouger tout avec une fluidité engageante.

Quelles que soient les applications que vous utilisez, le MediaTek Dimensity 1200 est un processeur qui peut tout faire. Le Xiaomi 11T bénéficie de la puissance nécessaire donc vous ne pouvez pas vous inquiéter. De plus, ses 8 Go de RAM et 128 Go de stockage sont des chiffres plus qu’intéressants, vous aurez de la place pour toutes vos photos, vidéos et applications.

MediaTek Dimension 1200

8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran Super AMOLED Full HD + 120 Hz de 6,67″

3 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 67 W

USB-C, NFC et 5G

Au dos de ce 11T, une triple caméra arrière avec laquelle vous pouvez prendre de bonnes photos dans presque toutes les conditions. Il est livré avec un capteur principal de 108 mégapixels, un capteur grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. D’autre part, à l’avant, un appareil photo de 16 mégapixels pour capturer de superbes selfies.

On n’oublie pas la batterie du terminal chinois, qui atteint 5000 mAh et s’accompagne d’une puissante charge rapide de 67W. Avec seulement quelques minutes de connexion, vous pouvez récupérer 100% de la batterie, une fois que vous vous y êtes habitué, vous ne pouvez plus vous passer de cette technologie. Notre protagoniste a également une connectivité NFC et 5G, il ne lui manque absolument rien.

Xiaomi 11T

Vous n’avez pas à payer un outrage pour obtenir un mobile complet et puissant. Le smartphone de Xiaomi a tout ce dont vous pourriez avoir besoin et offrira d’excellentes performances. Pour moins de 350 euros c’est tout de même un achat plus que recommandé.

