Lancement de l’iPhone 14 : des files d’attente se forment dans les Apple Stores du monde entier, les premières précommandes sont livrées

L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro ont été annoncés lors de l’événement spécial d’Apple le 7 septembre, avec des précommandes commençant le 9 septembre. Et maintenant, avec les premières commandes d’iPhone 14 expédiées plus tôt dans la journée, certains clients chanceux mettent déjà la main sur le nouvel iPhone des modèles.

Les premières commandes pour l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro devraient arriver le vendredi 16 septembre. C’est également la date du lancement officiel de l’iPhone 14 en magasin. Et comme c’est déjà vendredi dans certaines régions, les acheteurs partagent déjà les premières images de leurs nouveaux iPhones sur les réseaux sociaux.

Mais plus intéressant que les nouveaux téléphones eux-mêmes, c’est de voir qu’il y a des files d’attente devant les Apple Stores du monde entier. Au cours des deux dernières années, ces lignes sont devenues rares en raison de la pandémie de COVID-19, qui a obligé de nombreuses personnes à commander de nouveaux appareils en ligne. Maintenant, il semble que plus de gens aient choisi d’aller voir et d’acheter l’iPhone 14 en personne dans un Apple Store.

Quoi de neuf sur l’iPhone 14

Cette fois, l’iPhone 14 est une mise à niveau mineure par rapport à l’iPhone 13, car les principales différences sont les capteurs de caméra mis à jour, le mode Action pour une meilleure stabilisation vidéo, la caméra frontale avec autofocus et de meilleures performances en basse lumière, la détection d’accident de voiture et le même processeur de puce A15 Bionic que l’année dernière, mais maintenant avec un cœur GPU supplémentaire et 6 Go de RAM.

L’iPhone 14 Pro, en revanche, est une mise à niveau plus importante par rapport au modèle Pro de l’année dernière. En effet, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max disposent d’un nouvel écran toujours allumé avec des cadres légèrement réduits, Dynamic Island remplaçant l’encoche, un nouvel appareil photo large de 48 MP et la puce A16 Bionic.

Il convient de noter que seuls l’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max sont expédiés aujourd’hui. Le nouvel iPhone 14 Plus ne sera pas disponible avant le 7 octobre. L’Apple Watch Series 8 et l’Apple Watch SE de 2e génération sont également disponibles aujourd’hui.

Commandes arrivant aux acheteurs

Nous avons déjà vu des images pratiques et des revues de presse des nouveaux iPhones. Maintenant, nous pouvons également jeter un œil à des images de vrais consommateurs avec leur nouvel iPhone 14. Il y a aussi de belles photos de personnes faisant la queue pour acheter les nouveaux iPhones dans les Apple Stores.

