Honor X40 : le milieu de gamme d’Honor fait ses débuts en design et dispose d’une batterie

La nouveauté d’Honor est un milieu de gamme avec un design haut de gamme et une grosse batterie qui ne sera vendu qu’en Chine

Honor a renouvelé sa famille de smartphones « premium » milieu de gamme « X », avec le nouveau Honor X40. Le nouveau terminal, présenté en Chine, arrive seulement neuf mois après le lancement du Honor X30, et partage avec lui certaines fonctionnalités liées à la section esthétique.

C’est un smartphone orienté milieu de gamme avec un prix abordable (il commence à partir d’un peu plus de 200 euros pour changer dans sa version la plus abordable), qui se distingue par son design saisissant mené par un immense écran incurvé entouré de marges ultra-petites . En plus de cela, il contient l’une des plus grosses batteries vues sur un téléphone Honor à ce jour.

Honor X40, toutes les infos

HONOR X40 Caractéristique Dimensions 161,6 x 73,9 x 7,9 mm

172 grammes Filtrer OLED de 6,67 pouces

20>9

FullHD+ Processeur Qualcomm Snapdragon 695 RAM 6/8/12 Go Système opératif MagicUI 6.1 basé sur Android 12 Stockage 128/256 Go appareils photo Arrière:

50MP f/1.8 Macro 2 MPAvant :

8MP f/2.0 Tambours 5100mAh Les autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

USB-C

nano SIM

Si l’esthétique du Honor X40 vous semble familière, j’ai bien peur que ce soit normal : l’appareil s’inspire clairement du Huawei Mate 40, notamment le module caméra en forme d’anneau, qui dans ce cas est composé d’un double capteur, 50 mégapixels et 2 mégapixels, ce dernier étant un capteur dédié aux captures macro.

Il dispose d’un grand écran de 6,67 pouces de diagonale, incurvé et doté de la technologie OLED, qui peut atteindre un taux de rafraîchissement de 120 hertz. Il est perforé en haut pour loger la caméra frontale de 8 mégapixels.

Le nouveau de Honor est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 695, qui est accompagné de 6, 8 ou 12 Go de RAM et d’un stockage interne de 128 ou 256 Go. A tout cela il faut ajouter Android 12, customisé par la couche MagicUI en version 6.1.

Avec une batterie d’une capacité de 5100 mAh, le Honor X40 devrait offrir une autonomie scandaleuse, d’autant plus si l’on prend en compte qu’il est associé à un processeur qui mise sur l’efficacité avec son format de fabrication en six nanomètres.

Prix ​​​​Honor X40 et quand il peut être acheté

Le Honor X40 a été lancé en Chine, et il ne semble pas que l’entreprise ait l’intention de le mettre en vente dans le reste du monde, du moins pour l’instant. Son prix officiel commence à partir de 1499 yuans, soit environ 215 euros à changer.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.