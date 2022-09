Google annule jusqu’à 7 projets de sa célèbre navette, que se passe-t-il à Mountain View ?

Google a créé Area 120 en tant que lanceur de projet expérimental afin que des équipes de travailleurs puissent créer de nouveaux projets qu’ils pourraient ensuite transmettre aux utilisateurs. Certaines idées ont pu prospérer et toucher les utilisateurs, comme le scanner de documents Stack.

Cependant, d’autres n’ont pas subi le même sort. Après une brève période de développement, sans même être rendu public, ils ont été annulés. C’était le cas de Museletter fin 2021, mais la société de Mountain View a annulé jusqu’à 7 projets Area 120, selon l’Autorité Android.

Que se passe-t-il chez Google ?

Comme nous l’avons appris, le PDG d’Alphabet et de Google, Sundar Pichai, parle depuis un certain temps de rendre Google plus efficace. En juillet dernier, une note interne a été divulguée dans laquelle Pichai a déclaré à ses employés que l’entreprise devrait travailler avec « plus d’urgence, plus de concentration et plus de faim que nous n’en avons montré en des jours meilleurs ».

Selon la source, lors de la dernière conférence sur le code, Pichai a déclaré aux participants qu’il essayait de rendre Big G 20 % plus efficace. Et maintenant, il semble que le PDG de Google mette cette idée en pratique.

En premier lieu, l’annulation de 7 projets a été confirmée.Sur les 14 plans que l’Area 120 avait en cours, la moitié est actuellement en cours d’élaboration. Cependant, l’annulation de projets n’est pas la seule mesure efficace de Sundar Pichai. Il a spéculé pendant un certain temps que le Big G voulait réduire ses effectifs, et apparemment c’est ce qui se passe en ce moment.

Apparemment, mardi dernier, Google a informé ses employés qu’il allait exécuter une « réduction des effectifs » qui affecterait la zone 120. Quiconque travaillait sur la navette du projet expérimental et a vu son projet annulé, a le temps jusqu’en janvier 2023 pour trouver un nouvel emploi. à l’entreprise ou vous serez carrément viré.

Les efforts de l’équipe de l’Area 120 passeraient désormais, selon le responsable de l’incubateur de projets, à perfectionner des projets tournés vers l’intelligence artificielle. Cela heurte frontalement l’approche que la division avait jusqu’à présent, dans laquelle l’incubation était encouragée dans toute l’entreprise.

Il semble que l’un des projets coupés soit celui qui proposait des solutions de commerce Web pour les créateurs numériques connus sous le nom de Qaya. Ce projet, contrairement aux six autres abandonnés, avait déjà été rendu public.

Apparemment, Google n’est pas le seul à traverser une situation de « gain d’efficacité ». D’autres géants de la Silicon Valley comme Coinbase, Netflix et Shopify licencient des centaines d’employés, nous pourrions donc voir plus de nouvelles comme celle-ci à l’avenir.