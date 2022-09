Tous les téléphones Samsung avec la mise à jour Android de septembre sont désormais disponibles

La mise à jour Android de septembre arrive sur tous ces smartphones Samsung

Un mois de plus, Samsung est une fois de plus un exemple de la façon dont tous les fabricants devraient agir en ce qui concerne les mises à jour de sécurité Android : deux semaines seulement après le début du mois, la société sud-coréenne a déjà mis à jour une bonne poignée d’appareils qui composent son catalogue pour la dernière version du correctif, avec toutes les améliorations de sécurité et de performances que cela implique.

À ce stade, la grande majorité des appareils des familles Samsung Galaxy S, Galaxy Z et Galaxy A lancés ces dernières années disposent déjà de la dernière version du correctif de sécurité Android, correspondant au mois de septembre.

Les 22 téléphones Samsung qui ont déjà été mis à jour vers la dernière version du correctif de sécurité

A l’heure actuelle, il existe vingt-deux mobiles Samsung compatibles avec la mise à jour Android du mois de septembre. Il est prévu que dans les prochains jours, Samsung continuera à publier la mise à jour pour le reste des modèles qui sont encore dans leur période de support officielle. La liste complète des téléphones ayant déjà reçu le correctif de sécurité de septembre est disponible ci-dessous :

Galaxie S22

Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Galaxie S21

Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE

Galaxie S20

Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy ZFold 2

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip 5G

SamsungGalaxy Note20

SamsungGalaxy Note20 Ultra

Galaxie A53

Samsung Galaxy A52S

SamsungGalaxy A52 5G

Galaxie A33

Ceux qui ont l’un des modèles inclus dans la liste devraient bientôt recevoir automatiquement la mise à jour. Ils peuvent également vérifier manuellement les mises à jour via les paramètres système.

La mise à jour Android de septembre atteint certains des modèles de l’entreprise avec la mise à jour de One UI 4.1.1 basée sur Android 12L, qui introduit de nouvelles fonctionnalités intéressantes destinées principalement aux appareils à grand écran et aux téléphones pliables.

En dehors de cela, il s’agit d’une mise à jour particulièrement importante, car elle corrige un total de vingt-quatre vulnérabilités et failles de sécurité différentes qui avaient été découvertes dans le logiciel au cours des dernières semaines. Comme on peut le lire sur le site Web de sécurité de Samsung, certaines des failles étaient particulièrement graves.

