Adobe rachète Figma pour 20 milliards de dollars

Adobe et Figma ont conclu un accord : 20 milliards de dollars en espèces et en actions pour l’un des outils de conception les plus populaires

Adobe vient d’officialiser l’une des plus grosses acquisitions technologiques de ces dernières années, en annonçant l’acquisition de l’outil de conception gratuit, Figma, pour quelque 20 milliards de dollars en numéraire et en actions.

Le géant américain du logiciel tentait depuis des années de concurrencer Figma via Adobe XD, son éditeur de graphiques vectoriels et générateur de prototypes. Cependant, la philosophie libre et ouverte de Figma avait réussi à attirer des millions de designers et d’équipes du monde entier, et il n’était pas facile pour Adobe de rivaliser avec cet outil populaire.

Ainsi, Adobe a choisi d’acquérir l’entreprise, dans le cadre d’un accord qui, selon l’entreprise, « inaugurera une nouvelle ère de créativité collaborative ».

Figma continuera à fonctionner de manière indépendante… pour l’instant

Outre sa facilité d’utilisation et le grand nombre de fonctions qu’il intègre, son caractère gratuit est l’un des grands avantages de Figma par rapport à ses adversaires, et l’a toujours été. Bien qu’il existe un plan de paiement destiné aux utilisateurs professionnels, n’importe qui peut commencer à utiliser Figma et créer ses créations sans payer un seul euro.

En ce sens, de Figma, ils assurent que rien ne va changer à court ou moyen terme. Ils précisent que l’outil bénéficiera des technologies, des ressources et de l’expérience d’Adobe dans le domaine des logiciels créatifs.

Dylan Field, PDG et co-fondateur de Figma, conservera son rôle au sein de la société après l’acquisition et a réitéré que Figma continuera à fonctionner de manière indépendante.

Nous prévoyons de continuer à gérer Figma comme nous l’avons toujours fait : continuer à faire ce que nous pensons être le mieux pour notre communauté, notre culture et notre entreprise.

Les deux sociétés ont partagé plus de détails sur l’accord, déclarant qu’Adobe s’engage à acquérir Figma pour environ 20 milliards de dollars, la moitié en espèces et l’autre moitié en actions de la société. La transaction devrait entrer en vigueur en 2023, sous réserve de l’approbation réglementaire et de l’approbation des actionnaires de Figma.