Déploiement stable de ColorOS 13 basé sur Android 13 pour Oppo Find X5 et Find X5 Pro

Oppo a publié la mise à jour stable d’Android 13 pour ses derniers modèles phares Find X5 et Find X5 Pro. La mise à jour est basée sur ColorOS 13. Les tests ColorOS 13 pour la série Find X5 ont commencé le mois dernier et après près de deux mois de tests, la mise à jour stable est maintenant déployée dans certaines régions.

Google a publié la mise à jour stable pour les téléphones Pixel pris en charge début août. Et c’est la première mise à jour stable d’Android 13 depuis lors. Cela indique que l’Oppo Find X5 est le premier téléphone non-Pixel à obtenir la mise à jour stable d’Android 13. Et à partir de ce moment, d’autres marques publieront également bientôt la mise à jour stable.

La mise à jour pour Oppo Find X5 est en ligne aux Émirats arabes unis et en France. Alors que la mise à jour pour Oppo Find X5 Pro est déployée en Australie, en France, en Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande et au Vietnam. Il devrait être disponible dans d’autres régions dans les prochains lots.

La mise à jour stable d’Oppo Find X5 Android 13 est livrée avec la version C.28 et la mise à jour pour Find X5 Pro est disponible avec la version C.35. Pour recevoir la mise à jour, assurez-vous que votre Find X5 doit fonctionner sur la version A.18/A.19 et Find X5 Pro sur A.22. Comme il s’agit d’une mise à jour majeure, il n’y aura aucune surprise si vous recevez la mise à jour sur un Go. Assurez-vous donc d’utiliser le WiFi pour télécharger la mise à jour.

Venant maintenant aux changements, la mise à jour apporte un tas de nouvelles fonctionnalités, y compris le nouveau design Aquamorphic qui rend l’interface utilisateur attrayante. La mise à jour améliore également l’animation, l’étagère repensée, les dossiers d’applications 9 × 9, le nouveau Bitmoji AOD, les notifications en direct sur AOD, etc. Pour l’instant, nous n’avons pas le journal des modifications complet, mais vous pouvez vous attendre à la plupart des fonctionnalités de ColorOS 13 annoncées par Oppo le mois dernier.

Si vous possédez un Find X5 ou Find X5 Pro dans les pays éligibles, vous obtiendrez la mise à jour OTA sur votre téléphone. Comme il s’agit d’un déploiement par étapes, la mise à jour peut prendre quelques semaines pour atteindre tous les appareils. Vous pouvez vérifier la mise à jour en accédant à Paramètres > Mises à jour logicielles. Si la mise à jour n’est pas disponible, vérifiez après un ou deux jours.

Avant de mettre à niveau votre série Find X5 vers Android 13, assurez-vous d’effectuer une sauvegarde complète et de la charger à au moins 50 %.

Articles Liés:

Source