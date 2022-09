Google Photos est mis à jour sur Android et iOS avec deux nouvelles fonctionnalités intéressantes

L’application Google Photos a été mise à jour pour introduire deux changements majeurs : un créateur de collages et un nouveau type de « Mémoires »

À compter d’aujourd’hui, les utilisateurs de Google Photos ont accès à deux nouvelles fonctionnalités de l’application. Google a annoncé l’arrivée de quelques nouvelles fonctionnalités sur sa plate-forme de stockage et d’organisation de photos et de vidéos dans le cloud, qui consistent en un outil pour créer des collages et la possibilité de partager les « Mémoires » avec d’autres personnes.

Concernant la première des nouveautés, il convient de mentionner que, bien que Google Photos dispose depuis des années d’un puissant éditeur d’images intégré, la possibilité de créer des compositions avec plusieurs images n’était pas disponible jusqu’à présent.

D’autre part, les Memories peuvent désormais être partagées avec d’autres utilisateurs de l’application. Et pas seulement, car l’interface Memories a été repensée pour offrir une meilleure expérience.

Ainsi, vous pouvez créer des collages dans Google Photos

L’éditeur de collage Google Photos est disponible dès aujourd’hui pour tous les utilisateurs de l’application, aussi bien sur Android que sur iOS. Bien que l’utilisation de la fonctionnalité soit gratuite, certains des arrière-plans sont exclusifs aux utilisateurs disposant d’un abonnement Google One actif.

Grâce à lui, il est possible de créer des compositions de plusieurs images avec le format préféré, en pouvant éditer chacune des photographies indépendamment, et même en appliquant des effets tels que HDR ou éclairage de portrait.

Pour créer un collage dans Google Photos, il vous suffit de sélectionner plusieurs images et de toucher le bouton « Ajouter » qui apparaîtra en bas de l’écran. Plus tard, vous devez choisir l’option « Collage », et immédiatement après l’éditeur de composition apparaîtra.

En plus de l’éditeur de collages, Google Photos a également complètement repensé les Memories. Désormais, les images auront un effet de zoom très subtil qui, selon Google, « ajoutera du piquant aux photos statiques ». Et à partir du mois prochain, de la musique instrumentale sera ajoutée à certains des Souvenirs générés par Google Photos.

D’autre part, les photos cinématographiques créées automatiquement par Google Photos seront bientôt utilisées pour créer de nouveaux types de Souvenirs avec un effet 3D. Selon Google, ces types d’images sont parmi les plus enregistrés par les utilisateurs depuis le lancement de la fonctionnalité en 2020.

Enfin, Google a ajouté la possibilité de partager un souvenir avec d’autres utilisateurs de l’application dans l’application Photos pour Android. Il vous suffit de toucher le bouton « », et de choisir la personne avec qui vous souhaitez partager le souvenir.

Toutes les nouvelles annoncées aujourd’hui par Google commenceront à atteindre les utilisateurs de Google Photos à partir d’aujourd’hui. Il vous suffit de télécharger la dernière version de l’application, disponible sur Google Play, pour commencer à en profiter.