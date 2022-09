Les critiques d’applications sur Google Play sont sur le point de devenir beaucoup plus utiles

Désormais, le Play Store vous montre, par défaut, les évaluations d’une application par des personnes qui ont le même appareil que vous.

Google Play, la boutique d’applications de Google pour les appareils Android et Chrome OS, a eu 10 ans il y a quelques mois et pour le célébrer, la société Mountain View a décidé d’améliorer cette plate-forme avec une série de changements importants et, sans aucun doute, l’un des plus Il est à noter que le référentiel d’applications permet déjà aux développeurs d’utiliser des méthodes de facturation alternatives à celles du Play Store.

En ce sens, nous venons d’apprendre, grâce au média Android Police, que la notation des applications sur Google Play est en passe de devenir bien plus utile.

Google Play vous montrera des évaluations personnalisées en fonction de l’appareil que vous utilisez

Un tweet récent publié par Mishaal Rahman, rédacteur technique d’Esper.io, révèle que Google Play commencera à afficher les évaluations des applications en fonction de l’appareil que vous utilisez, comme l’a confirmé Google lui-même dans un récent message envoyé aux développeurs dans Play Console.

En août 2021, Google a déclaré que les utilisateurs commenceraient à voir des notes spécifiques à l’appareil sur lequel ils se trouvent (par exemple, les utilisateurs de tablettes verraient les notes d’autres utilisateurs de tablettes). Ils ont dit que cela commencerait « au début de 2022 ». Selon un message sur la console Play, c’est maintenant en ligne. pic.twitter.com/ZmzsRwjJIO – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 14 septembre 2022

Dans ledit message, la société Mountain View explique que, désormais, les notes des applis seront plus utiles et plus pertinentes, puisque chaque utilisateur verra, par défaut, celles des autres personnes possédant le même terminal que lui et résidant dans le même pays ou la même zone géographique.

Cela indique que Google Play ne vous montrera pas les mêmes évaluations d’une application lorsque vous utilisez un smartphone conventionnel, tel qu’un Google Pixel 6, que lorsque vous utilisez un mobile pliable tel que le Samsung Galaxy Z Fold 4, car cet appareil Google reconnaît sous forme de comprimés.

Comment mettre à jour Google Play Store vers la dernière version

Comme l’a confirmé Rahman dans son tweet, Google a annoncé que ce changement dans le Play Store, annoncé en août 2021, arriverait début 2022, mais il a finalement fallu attendre jusqu’à maintenant pour qu’il devienne une réalité.