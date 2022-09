Windows 11 Insider Preview Build 25201 est livré avec une vue étendue des widgets et plus encore

Le travail de Microsoft sur l’ajout de nouvelles fonctionnalités à Windows 11 se poursuit avec la dernière version bêta du développeur – 25201. La dernière version d’aperçu d’initié de Windows 11 apporte quelques nouvelles fonctionnalités au système d’exploitation. Microsoft teste la vue étendue des widgets, les améliorations du widget Game Pass, les améliorations apportées à la recherche dans l’explorateur de fichiers, les corrections de bugs, etc. Lisez la suite pour en savoir plus sur la nouvelle mise à jour Windows 11 Insider Preview 25201.

La dernière mise à niveau incrémentielle est distribuée aux systèmes éligibles avec la version de build Windows 11 Insider Preview 25201.1000 (rs_prerelease). Et la mise à niveau récemment publiée est disponible pour les utilisateurs qui ont opté pour le canal développeur dans le programme de prévisualisation Windows Insider.

Microsoft envoie la nouvelle version au canal de développement avec la vue étendue dans les widgets. Oui, il existe une option grâce à laquelle vous pouvez étendre la vue des widgets à la fenêtre complète. Vous pouvez utiliser le bouton développer et réduire dans le coin supérieur droit pour modifier l’affichage du panneau des widgets. La mise à jour apporte la mise à jour au widget Game Pass récemment publié avec une nouvelle option de connexion.

En passant aux modifications et aux correctifs, la nouvelle mise à jour apporte des améliorations à la recherche dans l’explorateur de fichiers, elle affichera désormais les résultats au fur et à mesure que vous tapez, Microsoft teste davantage de résultats de fichiers cloud dans la recherche. La mise à jour résout ces problèmes – problème de fuite de mémoire lors de la fermeture de l’explorateur de fichiers, les applications dans le menu déroulant de débordement de la barre des tâches s’affichent dans le bon ordre lors de l’utilisation de la langue d’affichage arabe ou hébraïque, explorer.exe plantait le correctif lorsque vous faisiez glisser un groupe d’accrochage dans la vue des tâches et l’a déposé dans un autre bureau, et bien d’autres.

Voici la liste complète des modifications et des correctifs.

Mise à jour de Windows 11 Insider Preview build 25201 – Modifications et améliorations

Général Merci à tous les Insiders qui nous ont fait part de leurs retours sur les différents traitements visuels de la recherche sur la barre des tâches ! À partir du vol de cette semaine, nous concluons l’exploration de ces traitements, donc si vous avez reçu cette expérience, elle sera supprimée lors de votre prochain redémarrage.

Explorateur de fichiers La recherche dans l’explorateur de fichiers affichera désormais les résultats au fur et à mesure que vous tapez. La page complète des résultats de recherche sera mise à jour en direct sans avoir à appuyer sur Entrée. Nous commençons à le déployer, donc l’expérience n’est pas encore disponible pour tous les initiés. Nous expérimentons l’ajout de plus de fichiers cloud aux résultats de recherche depuis la page d’accueil.



Mise à jour 25201 de la version 25201 de Windows 11 Insider Preview – Correctifs

Général Correction du problème des derniers vols provoquant un bugcheck lors du déplacement de votre souris dans certains jeux.

Explorateur de fichiers En tant que modification unique pour aider les utilisateurs à trouver leurs dossiers avec les mises à jour du volet de navigation, si les dossiers par défaut épinglés au volet de navigation de l’Explorateur de fichiers avaient été désépinglés, ils seront à nouveau épinglés après la mise à niveau. Correction d’une fuite de mémoire qui se produisait lors de la fermeture des fenêtres de l’explorateur de fichiers.

Barre des tâches Les applications du menu déroulant de débordement de la barre des tâches doivent désormais être dans le bon ordre lors de l’utilisation d’une langue d’affichage arabe ou hébreu.

Saisir Correction d’un problème où si vous n’aviez pas déjà ouvert OneNote une fois, l’utilisation du clic du stylet pour appeler OneNote ne fonctionnait pas. Modification apportée pour aider à résoudre un problème où il n’était pas possible d’utiliser l’IME Pinyin pour taper dans la boîte de discussion de certains jeux.

Réglages Correction d’un problème qui provoquait des plantages sporadiques de l’application Paramètres. Suppression d’un pixel blanc erroné dans l’animation de l’icône lorsque vous cliquez sur la catégorie Applications dans Paramètres.

Widget Nous avons corrigé le problème où, dans certains cas, la bannière de notification pour certains badges n’apparaissait pas dans le tableau des widgets.

Fenêtre Correction d’un problème où explorer.exe plantait si vous faisiez glisser un groupe d’accrochage dans la vue des tâches et que vous le déposiez sur un autre bureau. Correction d’un problème lié à l’interaction avec le menu déroulant Bureaux dans la barre des tâches qui provoquait des plantages périodiques d’explorer.exe. Correction d’un crash DWM lors des derniers vols qui pouvait entraîner un bref écran noir lors de la rotation d’une tablette. Correction d’un problème rare qui pouvait provoquer un plantage DWM lors du visionnage de vidéos dans certaines applications UWP dans les versions récentes.

Gestionnaire des tâches Correction d’un problème affectant la fiabilité du gestionnaire de tâches.

Autre Correction d’un problème qui faisait que certains initiés recevaient de manière inattendue le message « il n’est pas possible de se connecter à ce réseau » lors de la connexion récente à certains réseaux Wi-Fi, bien que le réseau fonctionnait avec d’autres appareils. Correction d’un problème qui pouvait entraîner l’ouverture de Windows Sandbox sur une fenêtre noire uniquement sur certains PC.



Vous pouvez consulter la liste des problèmes connus sur le Blog Windows Insider.

Si vous avez rejoint le canal de développement sur le programme Insider Preview et que vous exécutez Windows 11, vous recevrez la version de développement de prévisualisation. Vous pouvez simplement vous diriger vers Paramètres> Windows Update> cliquez sur Rechercher les mises à jour. Et à partir de là, vous pouvez simplement installer la mise à jour sur votre PC.

Vous aimerez peut-être aussi – Comment installer la mise à jour Windows 11 22H2 dès maintenant

Si vous avez des questions, vous pouvez les déposer dans la zone de commentaires. Aussi, partagez cet article avec vos amis.

Vérifiez également :