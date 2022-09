iPhone 14 Pro : l’affichage Always-On est-il vraiment trop allumé ?

Les avis sur l’iPhone 14 Pro sont sortis, nous donnant un aperçu des nouvelles fonctionnalités et des changements introduits par Apple cette année. Les premiers avis font l’éloge des modèles d’iPhone 14 Pro pour leur nouvel îlot dynamique, leurs capacités de photographie, leur finition haut de gamme, etc.

Le nouvel affichage Always-On, cependant, s’avère quelque peu controversé car les critiques disent qu’il est en fait aussi toujours activé. Je crains que ces premières critiques ne soient correctes…

Le bordNilay Patel a été le premier à dire que l’écran Always-On de l’iPhone 14 Pro « est un peu trop… allumé ». Si vous comparez l’implémentation d’Apple à celles de Samsung, Google et d’autres fabricants d’Android, il y a une différence notable.

Ces fabricants d’Android choisissent de tout assombrir sur l’écran et de ne mettre en évidence que l’horloge et certaines notifications en noir et blanc. Apple, cependant, affiche l’heure, les widgets, une version grisée de votre fond d’écran et même des illustrations si vous écoutez actuellement quelque chose.

Différent des fabricants d’Android, Apple a adopté l’approche Apple Watch, qui est : ce qui est à l’écran, reste à l’écran. Ceci est rendu possible grâce à une nouvelle version de l’écran ProMotion d’Apple, qui va de 1 Hz à 120 Hz.

Étant donné que le panneau ne se rafraîchit qu’une fois par seconde lorsqu’il est éteint, Apple affirme qu’il peut économiser la batterie tout en affichant des informations importantes.

Source: Vidéo de test de l’iPhone 14 Pro de Marques Brownlee

Malgré la nouvelle technologie d’affichage, YouTuber Marques Brownlee a noté que son avis selon lequel la durée de vie de la batterie semble être affectée par la fonction Always-On, ce qui est logique car aucune lumière n’est meilleure qu’une certaine lumière.

Alors qu’Apple a montré quelques arrière-plans intéressants avec l’utilisation de l’affichage Always-On, les critiques nous ont montré une perspective différente.

Imaginez si vous écoutez les Beatles Album blanc. L’AOD continuera d’afficher un album blanc estompé, qui, comme l’a dit Patel, est « trop ​​allumé ». Si vous avez une photo de famille sur le sable de la plage ou sur tout autre fond blanc, vous verrez que l’affichage Always-On pourrait en fait aggraver l’expérience.

Voici une solution de contournement et un souhait pour la fonction d’affichage permanent de l’iPhone 14 Pro

Si vous êtes comme moi et que vous pensez déjà qu’il vaut mieux désactiver cette technologie, ne vous inquiétez pas. Dans les paramètres de l’iPhone, vous pouvez désactiver Always-On. C’est une bascule très simple.

Pour l’avenir, plutôt que d’avoir simplement besoin de changer mon arrière-plan, j’aimerais qu’Apple ne mette en évidence que l’horloge et mes widgets, au lieu des notifications et de l’arrière-plan. Cela aiderait à économiser la batterie et réduirait les problèmes de confidentialité.

Il est également intéressant de noter qu’Apple a apporté quelques modifications à la technologie AOD. Si vous portez une Apple Watch et que vous vous éloignez de votre iPhone, l’écran s’éteint automatiquement. De plus, vous pouvez également changer la façon dont les notifications sont affichées pour afficher le nombre de notifications que vous avez, et non de qui elles proviennent.

Au final

Avec ce premier regard sur l’iPhone 14 Pro, je pense que l’affichage Always-On semble trop allumé. J’espère que c’est quelque chose qu’Apple pourra ajuster dans les futures mises à jour d’iOS.

Qu’est-ce que tu penses? Aimez-vous la nouvelle technologie AOD ou préférez-vous l’approche de Samsung ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Lire la suite:

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :