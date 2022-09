Apple publie iOS 16.1 Beta 1 pour les développeurs

Lundi de cette semaine, Apple a finalement rendu public iOS 16 après une longue attente. Le nouvel iOS 16 est disponible pour l’iPhone 8 et plus récent. Et juste un jour plus tard, Apple a commencé à tester la première version bêta d’iOS 16.1. La mise à jour bêta est disponible pour les développeurs et bientôt pour les bêta-testeurs publics.

iOS 16 est une mise à jour majeure et est livré avec une multitude de nouvelles fonctionnalités. Mais il y a certaines fonctionnalités qui doivent encore être ajoutées à iOS 16 qu’Apple a mentionnées lors de l’événement WWDC. Et ces fonctionnalités restantes seront ajoutées dans les prochaines mises à jour. Comme prévu, Apple a déjà commencé à tester la mise à jour bêta incrémentielle d’iOS 16.

Parallèlement à la première version bêta d’iOS 16.1, Apple a également publié iPadOS 16.1 Beta 2, watchOS 9.1 Beta 1 et tvOS 16.1 Beta 1. La première version bêta est livrée avec un numéro de build. 20B5045d. Comme il s’agit de la première version bêta après la mise à jour d’iOS 16, vous recevrez la grosse mise à jour d’environ 5 Go. Il semble qu’Apple pourrait publier la version publique iOS 16.1 avec iPadOS 16.1 en octobre.

Comme il s’agit de la première mise à jour bêta, vous pouvez vous attendre à de nouvelles fonctionnalités et modifications. Selon les spéculations initiales, la mise à jour apporte le pourcentage de batterie sur la barre d’état pour l’iPhone 13 mini, l’iPhone 12 mini, l’iPhone XR et l’iPhone 11. Le pourcentage de batterie était disponible avec iOS 16, sauf pour ces quatre iPhones. Mais enfin, il est maintenant disponible avec la mise à jour bêta.

Il peut y avoir plus de changements dans la mise à jour. Si vous trouvez d’autres changements, n’hésitez pas à les partager dans la section des commentaires. J’ajouterai bientôt tous les changements ci-dessous.

Mise à jour………..

Actuellement, iOS 16.1 beta 1 n’est disponible que pour les développeurs. La version bêta publique devrait être disponible prochainement. Parfois, cela prend plus de temps. Si vous utilisez iOS 16 RC et que vous n’avez pas supprimé le profil bêta, vous pouvez vérifier la mise à jour en accédant à Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel.

Mais si vous êtes sur la version publique et que vous souhaitez tester la version bêta d’iOS 16.1, vous devrez installer le profil bêta sur votre iPhone. Vous recevrez la mise à jour sur votre iPhone une fois que vous aurez installé le profil bêta. Assurez-vous de faire une sauvegarde complète de votre iPhone et chargez-le à au moins 50 % avant la mise à jour.

