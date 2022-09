Les deux premiers clapets de Samsung reçoivent la mise à jour Android de septembre

Cette mise à jour arrive sur le Samsung Galaxy Z Flip et le Galaxy Z Flip 5G avec les versions de firmware F700FXXUAHVH9 et F707BXXU7HVH9, respectivement.

Un mois de plus, Samsung s’est empressé de mettre à jour ses smartphones haut de gamme, à la fois les plus récents et certains qui sont sur le marché depuis plus longtemps, avec le dernier correctif de sécurité Android.

Une bonne preuve de cet engagement de la firme coréenne est qu’après avoir mis à jour ses fleurons actuels, les Galaxy S22, maintenant, comme l’a confirmé le média spécialisé SamMobile, elle a commencé à déployer la mise à jour Android de septembre dans ses deux premiers pliables de type à clapet, le Galaxy Z Flip et le Galaxy Z Flip 5G.

La mise à jour de septembre est désormais disponible sur les Samsung Galaxy Z Flip et Galaxy Z Flip 5G

La mise à jour Android de septembre est maintenant déployée sur les Galaxy Z Flips en Italie avec la version de firmware F700FXXUAHVH9 et les Galaxy Z Flip 5G en Europe avec le numéro de build F707BXXU7HVH9.

Cette nouvelle mise à jour inclut le correctif de sécurité de septembre 2022, qui corrige deux douzaines de vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité et une série de bugs généraux du système et améliore les performances et la stabilité des deux smartphones.

Le Samsung Galaxy Z Flip et le Galaxy Z Flip 5G ont été lancés sur le marché il y a deux ans, le premier au début de 2020 et le second au milieu de cette année-là, et les deux terminaux ont actuellement One UI 4 basé sur Android 12.

Si vous possédez l’un de ces deux terminaux pliables de la famille Galaxy Z et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour du logiciel qui se trouve dans le menu Paramètres de votre appareil.

Samsung met à jour deux autres Galaxy haut de gamme avec le correctif de sécurité de septembre 2022

Si tel est le cas, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile avec le dernier correctif de sécurité Android.

