Cette fonction du Samsung Galaxy A a déjà été utilisée 2,5 milliards de fois depuis son lancement en 2021

Vous ne le savez peut-être pas, mais c’est l’une des caractéristiques les plus populaires de la famille Galaxy A de Samsung.

Les modèles de la famille Galaxy A de Samsung sont parmi les plus populaires de tout le catalogue de l’entreprise, principalement en raison de leur capacité à proposer certaines fonctionnalités dignes des mobiles haut de gamme, à un prix plus contenu. Dans certains cas, en plus, on peut trouver des fonctions qui ne sont pas présentes dans les téléphones portables les plus chers de la marque.

L’une de ces fonctions est le soi-disant « Fun Mode », un ajout présent dans l’application appareil photo de l’appareil, qui vous permet d’appliquer des effets, des filtres et des objectifs en temps réel aux vidéos enregistrées avec le mobile.

Samsung a lancé cette fonctionnalité en 2021 et affirme maintenant fièrement qu’elle a déjà été utilisée plus de 2,5 milliards de fois dans le monde.

Le mode Fun du Galaxy A bat des records

« Fun Mode » est un projet de développement conjoint entre Samsung et Snap, la société à l’origine du réseau social Snapchat. Il consiste en une série d’effets de réalité augmentée générés en temps réel et alimentés par Snap Camera Kit, qui sont appliqués aux vidéos capturées avec l’appareil photo Galaxy A.

S’appuyant sur l’étape franchie par cette fonctionnalité, Samsung a annoncé que les modèles des familles Samsung Galaxy F et Samsung Galaxy M bénéficieront également de la prise en charge du « Mode Fun » dans un proche avenir.

Petit à petit, Samsung et Snap développent de nouveaux effets, et depuis 2021 une bonne poignée de filtres différents ont été lancés, certains spécifiques à certaines régions de la planète, comme l’Allemagne, le Brésil ou le Mexique.

Comment utiliser le mode Fun sur un Samsung Galaxy A

Tout propriétaire d’un Samsung Galaxy A récent peut facilement utiliser le mode Fun sur son appareil.

Il vous suffit d’ouvrir l’application appareil photo, et dans le carrousel des modes, cherchez le mode « Fun » ou « Fun ». À partir de là, vous pouvez appliquer les différents filtres et effets disponibles. Dans la vidéo ci-dessous ces lignes, vous pouvez voir le processus plus en détail.

