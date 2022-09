Les utilisateurs d’iPhone adoptent iOS 16 plus rapidement qu’iOS 15

Cela fait trois jours qu’Apple a publié iOS 16 pour tous les utilisateurs, et ils semblent plus intéressés par la mise à niveau vers ce système d’exploitation maintenant qu’ils ne l’étaient il y a un an lorsque iOS 15 a finalement été rendu disponible. Même avec moins d’appareils prenant en charge le dernier système d’exploitation – par exemple, aucun iPod touch ne peut l’exécuter – les utilisateurs d’iPhone sont plus disposés à le télécharger.

Les données ont été compilées par Panneau mixte. Selon cette solution d’analyse de produit, iOS 16 a rendu les gens plus désireux de mettre à jour qu’iOS 15. Chose intéressante, iOS 14 a le meilleur taux de téléchargement des versions récentes.

L’analyse montre qu’après 24 heures de disponibilité, iOS 16 a été téléchargé par 6,71 % des utilisateurs, contre 6,48 % pour iOS 15 le premier jour. Les deux mises à jour suivent iOS 14, qui a été téléchargé par 9,22 % des utilisateurs le premier jour de sa disponibilité.

Si nous comparons trois jours après leurs versions originales, iOS 16 a actuellement 10,45 % d’adoption, iOS 15 a 9,68 % et iOS 14, 14,68 %.

En remontant dans le temps, il pourrait y avoir plusieurs raisons pour lesquelles iOS 14 règne toujours sur ces anciens systèmes d’exploitation. Par exemple, c’est avec iOS 14 qu’Apple a remanié l’écran d’accueil, apportant pour la première fois des widgets. À ce moment-là, les applications qui pouvaient vous aider à personnaliser votre écran d’accueil étaient très populaires, car vous pouviez donner à votre iPhone un aspect différent de ce qu’Apple souhaiterait pour la première fois.

iOS 15, d’autre part, était plus une sorte de « mise à jour pandémique », car il apportait plusieurs nouvelles fonctionnalités pour FaceTime, les messages, les notifications et un nouveau mode de mise au point qui aidait les utilisateurs à se concentrer sur ce qui comptait pour eux en fonction de l’heure. du jour. Malheureusement, ces mises à jour n’étaient pas accrocheuses, car elles n’ont pas changé la façon dont l’iPhone regardait son cœur.

iOS 16, par exemple, apporte un écran de verrouillage remanié, ce qui pourrait être la raison pour laquelle même avec moins d’appareils le prenant en charge, les utilisateurs étaient vraiment intéressés à changer l’apparence de l’écran de verrouillage.

