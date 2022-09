Samsung met à jour deux autres Galaxy haut de gamme avec le correctif de sécurité de septembre 2022

Cette mise à jour arrive sur le Samsung Galaxy S10 Lite et le Galaxy S21 FE avec les versions de firmware G770FXXU6GVH6 et G990BXXU2CVH7, respectivement.

Samsung est devenu l’un des premiers fabricants à mettre à jour ses terminaux haut de gamme, actuels et anciens, avec le dernier correctif de sécurité Android.

Cela est démontré par le fait qu’après avoir récemment mis à jour le Galaxy S22 et le Galaxy S20 FE 4G avec un processeur Snapdragon, le géant coréen a maintenant commencé à déployer la mise à jour Android de septembre dans deux autres Galaxy haut de gamme.

Les Samsung Galaxy S10 Lite et Galaxy S21 FE reçoivent le patch de sécurité de septembre

Comme l’a confirmé le média spécialisé SamMobile, Samsung a commencé à publier la mise à jour Android de septembre sur le Samsung Galaxy S10 Lite en France et sur le Galaxy S21 FE sur le continent européen.

Cette nouvelle mise à jour Android arrive sur Galaxy S10 Lite avec la version de firmware G770FXXU6GVH6 et Galaxy S21 FE avec le numéro de build G990BXXU2CVH7. Dans les deux cas, cette nouvelle version du logiciel inclut le correctif de sécurité de septembre 2022, qui corrige plus de 24 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, corrige un certain nombre de bugs généraux et améliore la stabilité et les performances des deux appareils.

Samsung a lancé le Galaxy S10 Lite il y a deux ans avec Android 10 à bord, au début de 2021, il a été mis à jour vers Android 11 et plus tôt cette année, il a reçu Android 12.

Pour sa part, le Samsung Galaxy S21 FE a fait ses débuts au début de 2022, après plusieurs mois de retard dû à des pénuries de puces, avec Android 12 fonctionnant sous One UI 4 et doit encore recevoir quatre mises à jour du système d’exploitation et des mises à jour de sécurité pour les 5 prochaines années. .

Si vous possédez l’un de ces deux terminaux de la série Galaxy S et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour du logiciel qui se trouve dans le menu Paramètres de votre appareil.

Samsung laisse l’un de ses téléphones les plus populaires sans mises à jour

Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile avec le dernier correctif de sécurité Android.

Pour toi