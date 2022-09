Le Nothing Phone (1) a déjà dépassé les ventes de l’un des téléphones Android alternatifs les plus légendaires

Le Nothing Phone (1) se positionnait au moment de son lancement comme l’un des appareils ayant généré le plus d’émoi dans la communauté Android. Ce remue-ménage semble s’être traduit par des ventes qui augurent bien pour l’avenir.

Le Nothing Phone (1) est l’un des appareils qui a généré le plus d’attentes l’année dernière. En juillet dernier, nous avons enfin pu connaître ses caractéristiques et son prix officiel, ce qui en faisait un téléphone très prometteur. Cela a été corroboré dans notre analyse, dans laquelle nous avons pris le plus de jus possible.

Jusqu’à présent, Nothing n’avait pas proposé de chiffres de vente, bien que selon Android Authority, la firme ait déjà vendu plus de 100 000 unités de son premier téléphone. Or, ces chiffres ne correspondent qu’au marché indien, mais ils pourraient être une bonne indication.

Les performances globales sont inconnues

Pour l’instant, la seule partie de Nothing qui a accepté de parler de chiffres est son siège social en Inde, sans que l’entreprise ne propose de chiffre d’affaires mondial. Cependant, sa performance sur le sous-continent asiatique pourrait être une bonne indication de la façon dont les choses pourraient se passer pour lui.

Pour l’instant, les chiffres des ventes unitaires en Inde suggèrent que le Nothing Phone (1) a dépassé un téléphone Android alternatif mythique : l’Essential Phone d’Andy Rubin, lancé en 2017. L’entreprise a fermé ses portes en 2020 en pleine explosion du COVID-19, mais il nous a laissé deux prototypes de ce qu’allaient être ses prochaines sorties.

Cependant, il faut noter que le Nothing Phone (1) n’est sur le marché que depuis un mois. Ces données en elles-mêmes ne sont pas pertinentes, mais les choses changent lorsque les chiffres qui nous parviennent d’Inde suggèrent qu’à cette époque, il a dépassé tout ce que l’Essential Phone a réalisé en six mois.

La défunte société d’Andy Rubin a déclaré avoir vendu plus de 100 000 unités après quatre mois sur le marché. Cependant, l’analyste Francisco Jerónimo a déclaré qu’ils n’en avaient vendu que 88 000 via un tweet :

. @Arubinc’est @essentiel smartphone est encore loin de devenir une entreprise prospère. En 2017, il a expédié moins de 90 000 unités (six premiers mois après le lancement) pic.twitter.com/NHVlA2Gjzr — Francisco Jeronimo (Il/Lui) (@fjeronimo) 12 février 2018

En revanche, il n’est pas étonnant que le Nothing Phone (1) soit dans le viseur de bon nombre d’utilisateurs. Dans notre analyse susmentionnée, nous avons déjà loué des points forts tels que son design, son écran et son excellent appareil photo. Cependant, l’appareil a encore des points à améliorer. Tout indique que nous verrons ces améliorations à l’avenir, si cela fonctionne aussi bien globalement qu’il n’y paraît.

