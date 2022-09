Tous ces mobiles Xiaomi reçoivent une importante mise à jour de sécurité

Si vous possédez l’un de ces téléphones Xiaomi, vous devez installer la dernière mise à jour disponible dès que possible.

Ce n’est peut-être pas le plus rapide lorsqu’il s’agit d’apporter les derniers correctifs de sécurité Android à ses téléphones, mais Xiaomi finit par être conforme et met à jour ses derniers appareils de temps en temps pour introduire les dernières améliorations de sécurité.

A cette occasion, comme confirmé par Xiaomiui, la société a déjà commencé à mettre à jour plusieurs de ses téléphones avec le correctif de sécurité Android de septembre 2022. Parmi eux, on peut trouver certains des terminaux les plus récents de la marque, et aussi d’autres ont publié un il y a quelques temps.

La mise à jour Android de septembre est désormais disponible sur ces téléphones Xiaomi

Actuellement, il existe onze appareils différents compatibles avec la mise à jour de septembre, basée sur MIUI 13. Parmi eux, il est possible de trouver des téléphones de Xiaomi et Redmi, ainsi que la dernière génération de la famille Xiaomi Pad. La liste complète est disponible ci-dessous :

Xiaomi 11T

Xiaomi Redmi Note 10

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Redmi Remarque 9T 5G

Xiaomi Mi 11 Lite 4G

Xiaomi Redmi 10 2022

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Redmi K50

Les propriétaires de l’un de ces appareils doivent vérifier si des mises à jour sont disponibles en téléchargement, car la mise à jour de sécurité de septembre 2022 est probablement déjà disponible pour l’installation. En plus de mettre fin à diverses vulnérabilités, cette mise à jour introduit également des améliorations de stabilité et de performances.

Bien sûr, ce ne sont pas les seuls modèles qui recevront le patch. Le reste des terminaux de la marque lancés au cours des deux dernières années devraient également être compatibles avec la mise à jour, et ils la recevront très probablement au fil des jours.

