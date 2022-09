Les 31 nouveaux emojis qui arriveront très prochainement sur votre Android

Parmi ces 31 nouveaux emojis on retrouve une aile, une main à gauche et à droite ou encore un visage tremblant.

Les émojis sont devenus une véritable forme de communication à part entière, car ils permettent d’exprimer vos sentiments, vos humeurs ou vos réactions à un message.

Il y a quelque temps nous vous montrions les 37 nouveaux emojis arrivés avec Android 12L et maintenant, quelques semaines après la sortie de la première version stable d’Android 13, Google vient de dévoiler, via son blog pour développeurs, les 31 nouveaux emojis qu’ils arrivera très bientôt sur votre mobile Android.

31 nouveaux emojis utilisables à partir de l’année prochaine

Comme l’a confirmé le géant américain, le consortium Unicode a récemment publié tous les fichiers de données associés à Unicode 15.0, qui incluent la nouvelle collection d’emojis pour Android qui composent la version 15.0.

Cette collection est composée de 31 nouveaux emojis, parmi lesquels il faut souligner une aile, un visage tremblant et une main à gauche et une autre à droite. Précisément, chacune de ces deux dernières émoticônes a cinq variantes en fonction de la couleur de la peau et si on met l’une après l’autre on peut faire le geste du high-five.

Le reste des émoticônes qui composent la liste des Emojis 15.0 sont un cœur bleu clair, un cœur gris, un cœur rose, un wapiti, un âne, une oie, une méduse, un gingembre sur une branche, une jacinthe, un pois pod, un ventilateur, un peigne à cheveux, des maracas, une flûte, un khanda (le symbole du sikhisme), le Wi-Fi et un oiseau noir.

Avec ces nouveaux emojis, qui arriveront sur votre mobile début 2023, la collection complète d’émoticônes pour Android passe à 3 664 emojis.