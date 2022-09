WhatsApp vous permet déjà de cacher que vous êtes "En ligne": donc tu peux le faire

Enfin, l’une des nouveautés les plus attendues de WhatsApp est arrivée : le reste des utilisateurs ne saura plus si vous êtes « en ligne »

Certains utilisateurs chanceux de WhatsApp peuvent déjà désactiver leur statut en ligne afin que les autres ne sachent pas quand ils sont « en ligne ». La fonctionnalité a commencé à être déployée avec la dernière version bêta de WhatsApp pour Android, mais pour l’instant, seuls quelques utilisateurs chanceux ont pu activer l’option sur leurs appareils.

Depuis quelque temps, il existe des méthodes pour cacher que vous êtes « en ligne » ou « en train d’écrire sur WhatsApp », mais l’entreprise à l’origine de l’application hésitait encore à ajouter cette fonctionnalité de manière native. Maintenant, l’attente est enfin terminée.

Ainsi, vous pouvez masquer le fait que vous êtes « en ligne » dans WhatsApp

Comme confirmé par le portail WABetaInfo, l’option de masquer l’état de la connexion WhatsApp est arrivée avec la version 2.22.20.9 de WhatsApp Beta. Cependant, certains utilisateurs de l’application ont signalé avoir vu cette même option dans la version 2.22.20.7. Il semble que le déploiement se fasse progressivement.

Une fois disponible, la fonctionnalité vous offrira deux options : autoriser tout le monde à voir si vous êtes « en ligne » ou limiter l’accès à ces informations à vos contacts, à des contacts choisis manuellement ou à personne.

L’option peut être modifiée dans le menu de confidentialité, dans la section « Compte » des paramètres de WhatsApp. Une fois là-bas, vous devrez toucher « Heure de la dernière fois » et choisir l’option souhaitée.

C’est l’une des nouveautés les plus attendues par les utilisateurs dans le domaine de la vie privée, car il sera enfin possible d’empêcher d’autres personnes de savoir quand nous avons accédé à l’application, et si nous sommes « connectés » à un moment précis.

Dans les prochains jours, l’option permettant de masquer l’état de la connexion sera disponible pour tous les utilisateurs de l’application de messagerie. Si vous ne voulez pas attendre plus longtemps que nécessaire, nous vous recommandons de télécharger la dernière version de WhatsApp sur votre mobile et de garder l’application toujours à jour.

