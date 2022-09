Le vice-président de la santé d’Apple, le Dr Sumbul Desai, participera au Web Summit 2022 à Lisbonne

La vice-présidente des soins de santé d’Apple, le Dr Sumbul Desai, connue pour ses apparitions lors des keynotes d’Apple, participera au Web Summit 2022 à Lisbonne, au Portugal, plus tard cette année. Pour ceux qui ne sont pas familiers, le Web Summit est une conférence annuelle considérée comme l’un des plus grands événements technologiques au monde.

Comme confirmé par le calendrier des événements (via iFeed.pt), le Dr Desai prendra la parole lors de la conférence du 3 novembre sur « la vision audacieuse d’Apple pour les soins de santé ». La page Web officielle de l’événement indique que la présentation se concentrera sur la façon dont Apple utilise le pouvoir de la technologie pour révolutionner la santé publique au 21e siècle grâce à l’Apple Watch, l’iPhone et l’iOS.

Le vice-président de la santé d’Apple, Sumbul Desai, occupe une position unique à l’intersection de la santé et de la technologie. Dans cette session, Sumbul décrit comment Apple utilise le pouvoir de la technologie pour révolutionner la santé publique au 21e siècle, avec des innovations dans les appareils portables, Apple Watch, iPhone et iOS.

Le Dr Desai est devenue l’une des figures clés d’Apple alors qu’elle dirige plusieurs des initiatives de l’entreprise en matière de soins de santé, notamment le développement de produits cliniques et les partenariats de recherche médicale. Ces dernières années, l’exécutif a été choisi pour introduire de nouvelles fonctionnalités de santé Apple Watch telles que l’oxymètre et le capteur de température corporelle lors des événements de l’entreprise.

Mais elle n’est pas la première dirigeante d’Apple à participer au Web Summit. L’année dernière, nul autre que le vice-président directeur du génie logiciel d’Apple, Craig Federighi, a pris la parole lors de la conférence. Là, Federighi s’est opposé à l’ouverture de l’iPhone au processus de chargement latéral (qui permettrait aux utilisateurs d’installer des applications en dehors de l’App Store).

En plus du Dr Desai, l’événement mettra également en vedette d’autres dirigeants et personnalités, tels que le PDG de 1Password, Jeff Shiner, le vice-président et président de Microsoft, Brad Smith, et le co-fondateur de N26, Maximilian Tayenthal. Le Web Summit 2022 aura lieu du 1er au 4 novembre, et les billets pour la conférence sont maintenant disponibles sur le site Web de l’événement.

