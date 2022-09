Petite blague : cet ordinateur portable est une excellente option bon marché et puissante pour les étudiants et les entreprises

Si vous cherchez quelque chose de bon marché et avec de bonnes fonctionnalités, Lenovo a un modèle très attrayant.

De nombreux étudiants universitaires commencent un nouveau cours et certains d’entre eux ont besoin d’un ordinateur de bureau spécial, pour prendre des notes, rechercher du contenu, travailler en équipe par appel vidéo et, en bref, étudier avec tout le matériel du diplôme. De la même manière, il y a des entreprises qui n’utilisent désormais qu’un ordinateur portable pour effectuer leurs tâches financières, faire l’inventaire et même l’utiliser pour enregistrer les retours Amazon, elles prennent moins de place et vous pouvez les emporter chez vous.

Aujourd’hui, nous avons trouvé un ordinateur portable Lenovo qui peut servir l’une ou l’autre de ces deux guildes et qui peut durer de nombreuses années. De plus, le Lenovo IdeaPad 3 Gen 6 a aujourd’hui baissé de prix à 629 479 euros sur Amazon. Qu’il soit bon marché ne indique pas qu’il n’est pas bon, car il possède des caractéristiques techniques qui rendront ses performances exceptionnelles et ses possibilités presque illimitées.

Lenovo IdeaPad 3 génération 6

Acheter un bon PC portable pour seulement 479 euros, c’est possible

L’une des grandes incitations à acheter cet ordinateur portable est son écran, car il dispose d’un écran de 15,6 pouces avec une résolution Full HD. Ceci, et grâce à la puce graphique AMD Radeon intégrée, nous pouvons profiter d’une image plus que remarquable pour les tâches d’édition d’images, la création de présentations, le traitement de texte ou le stockage de données.

Il est livré avec Windows 11 Home S préinstallé, c’est ce que nous avons économisé. À l’intérieur, nous avons la puissance du processeur AMD, le Ryzen 5 5500U qui atteint des vitesses allant jusqu’à 4 GHz, avec 8 Go de RAM DDR4 à 3 200 MHz et 512 Go de stockage SSD (type M.2 2280) qui peut être étendu quand vous voulez et qui a une grande vitesse de lecture et d’écriture. Nous aurons de la mémoire à revendre pour tout ce que nous ferons durant cette année scolaire. Le clavier a une disposition QWERTY espagnole (avec Ñ inclus) et a une frappe très douce et efficace. Il ne fait pratiquement pas de bruit, et c’est apprécié pour être un ordinateur que vous allez utiliser en classe.

C’est le PC que j’ai recommandé d’acheter à mon cousin qui entre à l’université cette année.

Quant à ses ports de connexion, nous avons 2 USB, USB-C, HDMI, prise jack 3,5 mm (pour casque et microphone) et lecteur de carte SD. Nous avons WiFi 6 et Bluetooth comme capacité sans fil pour être toujours connecté et pouvoir relier d’autres appareils sans câbles tels que des souris, des claviers ou des écouteurs. Un autre aspect très frappant est son son, puisque les haut-parleurs qu’il monte sont compatibles avec Dolby Atmos. Nous profiterons du son surround lorsque nous regarderons un film ou une série pendant notre temps libre.

Lenovo IdeaPad 3 génération 6

Cet ordinateur portable est léger, seulement 1,65 kg. Pour avoir un panneau de 15,6″ et une épaisseur de 19,9 mm, nous nous attendions à plus. Par conséquent, il est très approprié pour être transporté dans une mallette ou un sac à dos à l’université ou au travail, son poids n’affectera pas négativement le dos ou les épaules à long terme.

