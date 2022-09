Les fournisseurs d’Apple se préparent pour les expéditions de nouveaux modèles de MacBook avant l’événement d’octobre

Il y a eu des rapports contradictoires sur la question de savoir si Apple annoncera de nouveaux modèles de MacBook Pro lors d’un événement en octobre, aux côtés de nouveaux iPad. Un nouveau rapport est aujourd’hui en faveur, indiquant que les fournisseurs d’Apple se préparent à expédier des versions mises à jour.

Le rapport note également un ralentissement de l’expédition des machines MacBook Pro existantes, bien que ce soit au milieu d’un déclin plus général du marché…

Événement prévu en octobre

L’événement Far Out d’Apple a lancé la nouvelle gamme d’iPhone 14, l’Apple Watch Ultra, l’Apple Watch Series 8, la nouvelle Apple Watch SE et les AirPods Pro de deuxième génération.

Mais comme nous l’avons noté par la suite, il y avait aussi pas mal de choses qu’Apple n’a pas annoncer, suggérant qu’un événement distinct se profile. On s’attend à ce que cet événement ait lieu en octobre.

Voici ce que nous attendons actuellement d’un événement Apple d’octobre :

Modèles d’iPad Pro 11 et 12,9 pouces mis à jour, avec puce M2 et MagSafe

iPad de 10e génération, avec USB-C, puce A14 Bionic et un écran légèrement plus grand

Modèles possibles de MacBook Pro de nouvelle génération, avec processeurs M2 Pro et M2 Max

Apple Silicon Mac mini de 2e génération possible

Notre récent tour d’horizon contient plus de détails.

Nouveaux modèles de MacBook Pro

On ne sait pas exactement ce qu’Apple pourrait annoncer en octobre et ce qui pourrait être reporté à l’année prochaine, mais Mark Gurman a suggéré le mois dernier que nous verrions au moins deux nouveaux Mac.

Apple a travaillé sur des versions basées sur M2 du Mac mini, du Mac Pro et du MacBook Pro, donc je pense que nous verrons probablement au moins une paire de ces machines dans deux mois environ. […] Selon Bloomberg, un MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces de nouvelle génération pourrait être annoncé à l’automne 2022 et au printemps 2023 avec les processeurs M2 Pro et M2 Max. Enfin, un Mac mini Apple en silicium de deuxième génération est attendu depuis au moins un an maintenant.

Les mises à jour du MacBook Pro semblent probables, bien que Ming-Chi Actu ait plutôt indiqué un lancement au printemps pour celles-ci.

De nouvelles livraisons de MacBook Pro en préparation

Digitimes porte le bref rapport, basé sur les sources de la chaîne d’approvisionnement.

Les fournisseurs se préparent pour les livraisons de la prochaine série MacBook Pro d’Apple, tandis que les livraisons des modèles MacBook Pro existants ralentissent, selon des sources du secteur.

Par ailleurs, Digitimes Research note qu’Apple a été la seule entreprise à ne pas être durement touchée par le ralentissement post-confinement des commandes mondiales de PC.

Des sources ont souligné qu’Apple est actuellement la seule marque de PC qui enregistre encore des commandes, alors que d’autres voient le volume des expéditions chuter de 40 à 50 % par rapport à 2021. À l’heure actuelle, les fabricants estiment que la reprise ne se produira qu’après le deuxième trimestre 2022. […] Quanta Computer, un fournisseur d’Apple, a enregistré des revenus record en juillet et en août. Des sources ont noté qu’une partie de l’élan de Quanta en juillet était le résultat de commandes différées du verrouillage de Shanghai au deuxième trimestre, tandis qu’août a bénéficié du nouveau MacBook Pro.

Pour le reste de l’année, les ventes de Mac devraient rester presque stables, car la demande de nouveaux modèles compense la baisse globale du marché. Mais par rapport au marché dans son ensemble, ce serait une bonne nouvelle.

[We estimate] que les expéditions d’Apple connaîtront la plus faible baisse parmi les six principales marques de PC en 2022. Apple devrait enregistrer une baisse annuelle de seulement 1,4 %, tandis qu’Asustek Computer enregistre une baisse annuelle de 9,2 %, Lenovo 14,7 %, Dell 18 %, Hewlett-Packard (HP) 22,6 % et Acer 33,2 %.

