iOS 16 met à niveau la dictée avec ponctuation automatique, prise en charge des emoji, etc.

iOS 16 est enfin sorti. L’accessibilité est l’une des caractéristiques les plus intéressantes de ce nouveau système d’exploitation. Avec iOS 16, la fonction Dictation s’est encore améliorée car elle peut désormais apporter la ponctuation automatique, la prise en charge des emoji et bien plus encore. Voici ce que vous devez savoir à ce sujet.

La dictée a toujours été une partie importante de l’expérience iOS. Avec iOS 16, Apple fait passer cette fonctionnalité au niveau supérieur. Par exemple, lorsque vous dictez sur l’appareil, vous pouvez passer avec fluidité de la voix au toucher. Vous pouvez taper avec le clavier, appuyer dans le champ de texte, déplacer le curseur et insérer des suggestions QuickType sans avoir à arrêter la dictée.

Cette nouvelle fonctionnalité est prise en charge sur les iPhones avec la puce A12 Bionic et versions ultérieures. Il fonctionne en arabe (Arabie saoudite), cantonais (Chine continentale, Hong Kong), anglais (Australie, Canada, Inde, Singapour, Royaume-Uni, États-Unis), français (France), allemand (Allemagne), italien (Italie), japonais ( Japon), coréen (Corée du Sud), chinois mandarin (Chine continentale, Taïwan), russe (Russie), français (Mexique, France, États-Unis) et turc (Turquie).

Une autre fonctionnalité intéressante est la nouvelle option de ponctuation automatique. Pendant la dictée, l’iPhone insère des virgules, des points et des points d’interrogation pour vous. Il est disponible pour les iPhones avec la puce A12 Bionic et versions ultérieures et fonctionne en cantonais (Hong Kong), anglais (Australie, Canada, Inde, Royaume-Uni, États-Unis), français (France), allemand (Allemagne), japonais (Japon), chinois mandarin (Chine continentale, Taïwan) et français (France).

Socket en charge des émojis est également désormais disponible avec Dictée sur iOS 16. Vous pouvez maintenant dicter un emoji et il sera inséré dans votre texte. Il fonctionne en cantonais (Hong Kong), anglais (Australie, Canada, Inde, Royaume-Uni, États-Unis), français (France), allemand (Allemagne), japonais (Japon), chinois mandarin (Chine continentale, Taïwan) et français (Mexique , France, États-Unis).

Pour iMessage utilisateurs, l’icône Dictée est maintenant disponible dans le champ de saisie de texte et il y a un nouveau Popover de dictée qui vous permet d’arrêter facilement la dictée.

C’est tout nouveau avec la fonctionnalité Dictée sur iOS 16. Que pensez-vous des changements dans iOS 16 ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

