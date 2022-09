Google vend à nouveau ses sachets de croustilles en édition spéciale au Japon

Les Pixel 7 arrivent au Japon avec des sachets de chips inspirés de leur design

L’année dernière, Google a célébré l’arrivée du Google Pixel 6 au Japon en offrant 10 000 sacs de puces en édition spéciale aux acheteurs de l’un des deux appareils de la famille. La promotion a été un succès complet et a laissé le reste du monde désireux de se procurer l’un de ces snacks.

Maintenant, Google a répété le jeu, encore une fois au Japon, avec une nouvelle collection de sacs à croustilles inspirés de la nouvelle famille Google Pixel 7 qui sortira officiellement le 6 octobre lors d’un événement où ce sera également la nouvelle Google Pixel Watch.

Seuls 2000 chanceux recevront le goûter

Comme vous pouvez le lire sur la page de promotion, Google offrira à certaines personnes la possibilité de se procurer des sacs de puces inspirés du design des appareils Pixel. Cette année, oui, les sacs ont été remplacés par des boîtes en carton, toutes personnalisées avec l’esthétique de la nouvelle famille de téléphones.

Chaque finition de couleur des appareils a sa boîte à patates : Obsidian, Lichen Green, Lime Green et Snow White. De plus, chacune des variantes a une saveur différente, qui s’inspire en quelque sorte des couleurs de chaque appareil.

Seules 2 000 boîtes de pommes de terre différentes seront distribuées et la promotion se terminera le 23 septembre. Cette fois, en plus, n’importe qui peut s’inscrire via la page Google Store, sans avoir préalablement acheté l’un des nouveaux smartphones fabriqués par Google. En cas de gain, ils se verront remettre le cadeau qui, selon Google, est destiné à être apprécié en famille et entre amis lors de la présentation du nouveau Pixel 7 le 6 octobre prochain.

Pour toi